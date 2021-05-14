Караваев: Если я буду нужен команде слева, справа, в центре – без проблем. Нужно быть профессионалом

Футболист "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями от победы над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.

– Неожиданно выходить на 10-й минуте матча. Никогда нельзя предугадать и знать, что произойдет. Когда увидел, что Миколенко лежит, был уверен, что он поднимется. Но потом увидел, что ему очень больно. В раздевалке уже увидел, что ему на руку наступили. Неприятно, конечно. Он не мог продолжить играть. Мистер всегда говорит, что к матчу должны быть готовы все, даже те, кто не попадает в стартовый состав. Все игроки нужны, не может команда состоять из 11 человек. Нас больше 20, каждый должен быть готов выйти в любую секунду и помочь. Он говорит, что мы – профессионалы, и должны это делать.

Я был готов. Не скажу, что сразу вошел в игру. Было тяжеловато и физически, и все. Но нужно было правильно сыграть, стараться не паниковать и войти в ритм. Когда входишь в ритм, ты уже его чувствуешь и играешь.

– Насколько сложно было перестроиться на левый фланг?

– Мы понимаем все требования Мистера. Вижу, что он хочет, чтобы я играл на разных позициях. Если я нужен команде слева – без проблем, справа – без проблем, если в центре поставят – тоже. Нужно быть профессионалом, выходить и играть на любой позиции, если это нужно команде.

Самыми сложными были первые 10-15 минут, когда я только вышел на поле. Нужно было почувствовать уверенность, отдать первый пас своему, ничего не выдумывать и начать от простоты. Что и было. А когда уже чувствуешь уверенность, то играешь более рискованно, – сказал Караваев.

Напомним, что Виталий Миколенко неудачно приземлился после падения на руку и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте.