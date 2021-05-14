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Форвард Зари: Были полумоменты, которые мы не реализовали, а Динамо забило и заслуженно победило

Кубок Украины
(2 голосов)

Игра была до первой ошибки

Форвард Зари: Были полумоменты, которые мы не реализовали, а Динамо забило и заслуженно победило

фото - ФК Зоря

Новина українською

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины.

- Чисто кубковый матч, финал, в котором игра шла до первой ошибки, первого гола. У нас были свои полумоменты, которые мы не реализовали, а "Динамо" забило и заслуженно победило.

- После того, как Василь отбил пенальти от Цыганкова, казалось, это шанс для "Зари". Но, чтобы отыграться, вам не хватило давления на ворота соперников. Почему?

- Чуть не хватило. Возможно, сказалось то, что сезон получился тяжелым. Готовились к финалу, оставался маленький шажочек, но его не хватило. Где-то физически подустали, "Динамо" было лучше готово, но все бились, на поле точно не было равнодушных.

Отмечу крутую атмосферу матча. Мы уже отвыкли от такой поддержки – и на пути к стадиону нас поддерживали и во время самой игры. Спасибо, что люди приехали со многих городов, это стимулирует еще больше бежать вперед", - отметил Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
14.05.2021 в 09:52
А мне вот интересно: тренера Зари рассказывали игрокам ,где находятся ворота противника?
Ответить
0
-3
prostors (Вольногорск)
14.05.2021 в 08:29
А некоторые рассказывают, что Заря слила игру.
Ответить
+3
0
MIG-40 (Одесса)
14.05.2021 в 09:04
Те кто это говорит, похоже , что они мозг свой слили! Другова объяснения я по крайней мере не вижу.
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+4
-1
andyqd (Тернополь)
14.05.2021 в 09:36
100%
+2
0


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