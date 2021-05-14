Форвард Зари: Были полумоменты, которые мы не реализовали, а Динамо забило и заслуженно победило

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины.

- Чисто кубковый матч, финал, в котором игра шла до первой ошибки, первого гола. У нас были свои полумоменты, которые мы не реализовали, а "Динамо" забило и заслуженно победило.

- После того, как Василь отбил пенальти от Цыганкова, казалось, это шанс для "Зари". Но, чтобы отыграться, вам не хватило давления на ворота соперников. Почему?

- Чуть не хватило. Возможно, сказалось то, что сезон получился тяжелым. Готовились к финалу, оставался маленький шажочек, но его не хватило. Где-то физически подустали, "Динамо" было лучше готово, но все бились, на поле точно не было равнодушных.

Отмечу крутую атмосферу матча. Мы уже отвыкли от такой поддержки – и на пути к стадиону нас поддерживали и во время самой игры. Спасибо, что люди приехали со многих городов, это стимулирует еще больше бежать вперед", - отметил Кабаев.