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Забарный: Радует, что в защите Динамо порядок
Защитник "бело-синих" оценил игру своей команды в матче с "Зарей"
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал победу над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.
"Матч был очень сложный, насыщенный. Всегда тяжело играть 120 минут, еще и соперник был сложный. Но мы нашли в себе силы и довели матч до победы.
У соперника было пару моментов, но в общем и целом наша оборона сыграла хорошо. Сыграли на ноль и надеемся продолжить подобные выступления уже в следующем сезоне. Радует, что у нас в защите порядок.
Незабитый пенальти? Мы выигрывали к тому моменту, но надо было забивать еще, чтобы успокоить игру. Было немного волнительно после незабитого пенальти, но в итоге выиграли и это главное.
На чемпионат Европы останутся и силы и мотивация, чтобы побеждать", - сказал Забарный.
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