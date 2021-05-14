Ковалец: Динамо было сильнее и заслужило положить золотые медали в Кубок

Экс-полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины Сергей Ковалец поделился своими впечатлениями о финальном матче Кубка Украины, в котором киевляне обыграли "Зарю" со счетом 1:0.

"Большинство экспертов фаворитами считало динамовцев, создалось впечатление, что "бело-синие" были осведомлены об этих котировках, и до перерыва этот груз ответственности сказывался негативно на их действиях, прежде всего, на командной скорости. И, хотя территориальное преимущество киевлян сомнений не вызывало, луганчане, взяв на вооружение так называемый "ромб" в средней зоне, довольно уверенно контролировали ход событий на поле тернопольского стадиона.

Впрочем, до голевых моментов дело практически не доходило, однако у динамовца Буяльского и луганчанина Фаворова были возможности открыть счет. Подвела реализация.

В перерыве тренеру "Динамо" Мирче Луческу удалось достучаться до своих подопечных, они прибавили в агрессивности и должны винить только себя, что не использовали несколько выгодных ситуаций. Все же, благодаря проведенным заменам луганчане отодвинули игру от своих владений и в основное время ворота оказались на "замке".

А в овертайме сказалось преимущество киевлян в классе. Правда, при счете 1:0 в их пользу открывший счет Цыганков не реализовал пенальти и едва не вернул интригу. Все же "Динамо" было сильнее и заслужило положить золотые медали в Кубок", — сказал Ковалец.