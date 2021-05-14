Попов: Как говорит Луческу, тяжелее удержаться на вершине, чем к ней дойти

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал победу над луганской "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.

- Обычно у меня после таких триумфов какое-то опустошение, потому что не сразу осознаешь, что мы взяли Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. Пока еще в это не верится. Просто безумие! В голове пока непонятные эмоции.

- Нет сомнений, что "Динамо" – лучшая команда Украины?

- В этом году – да. Но, как говорит Мистер, тяжелее удержаться на вершине, чем к ней дойти. Поэтому в следующем году нужно будет удерживать свои позиции и показывать свой класс. Это будет нелегко, но мы работаем и стараемся. Вся команда – одно целое. И у нас неплохо получается.

- 120 минут на поле – это сложнейший матч в этом сезоне?

- Для меня – да. Думаю, как и для всей команды. Ведь это был последний матч сезона, и за 120 минут игры была очень серьезная нагрузка. Но мы восстановимся, и в дальнейшем нас ждет продолжение работы.

- Каким был мотивационный спич Мирчи Луческу перед матчем?

- Он не настраивал как-то особенно, подготовка в день матча проходила как обычно. Думаю, мы все, как профессионалы, сами понимали, насколько важен этот поединок. Нужно было любой ценой добыть победу и оставить Кубок в Киеве", - сказал Попов.