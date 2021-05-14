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Юрченко: Знали, что с Динамо будет вязкий и тяжелый поединок

Кубок Украины
(2 голосов)

Игра была до гола

Юрченко: Знали, что с Динамо будет вязкий и тяжелый поединок

Скриншот: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины.

"Мы противостояли сильной команде и знали, что будет вязкий и тяжелый поединок. Так получилось, что они забили и выиграли. Не скажу, что у нас ставка была только на стандарты.У нас был один хороший момент, и если бы мы забили в той ситуации, игра могла бы сложиться иначе.

Игра была до гола. Так и вышло.

Были у "Динамо" моменты, когда они не забивали. Мы ждали, искали свой шанс. Но получилось, что пропустили в добавленное время. Было потрачено много сил, но мы искали свой шанс, старались. Увы, не получилось", — сказал Юрченко.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владлен Юрченко
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Источник:
УАФ

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