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Юрченко: Знали, что с Динамо будет вязкий и тяжелый поединок
Игра была до гола
Скриншот: УАФ
Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины.
"Мы противостояли сильной команде и знали, что будет вязкий и тяжелый поединок. Так получилось, что они забили и выиграли. Не скажу, что у нас ставка была только на стандарты.У нас был один хороший момент, и если бы мы забили в той ситуации, игра могла бы сложиться иначе.
Игра была до гола. Так и вышло.
Были у "Динамо" моменты, когда они не забивали. Мы ждали, искали свой шанс. Но получилось, что пропустили в добавленное время. Было потрачено много сил, но мы искали свой шанс, старались. Увы, не получилось", — сказал Юрченко.
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