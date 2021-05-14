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Шевченко: Динамо провело великолепный сезон. Заря доказала, что достойна играть в финале
Наставник национальной команды оценил финал Кубка Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу "Динамо" над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.
"Интересный получился. Интрига до конца. Поздравляю "Динамо", молодцы, провели великолепный сезон.
Считаю, "Заря" доказала, что она тоже достойна играть в финале. Они провели очень хороший матч. Думаю, и зрителям было интересно посмотреть, интрига сохранялась до конца", – сказал Шевченко.
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Источник:Футбол "NEWS"
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