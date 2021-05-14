  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Шевченко: Динамо провело великолепный сезон. Заря доказала, что достойна играть в финале
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Динамо провело великолепный сезон. Заря доказала, что достойна играть в финале

Кубок Украины
(3 голосов)

Наставник национальной команды оценил финал Кубка Украины

Шевченко: Динамо провело великолепный сезон. Заря доказала, что достойна играть в финале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу "Динамо" над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.

"Интересный получился. Интрига до конца. Поздравляю "Динамо", молодцы, провели великолепный сезон.

Считаю, "Заря" доказала, что она тоже достойна играть в финале. Они провели очень хороший матч. Думаю, и зрителям было интересно посмотреть, интрига сохранялась до конца", – сказал Шевченко.

Читайте такжеДинамо - триумфатор Кубка Украины. ВИДЕО церемонии награждения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол "NEWS"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...