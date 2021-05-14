Динамо выиграло за счет лучшей физической подготовки, Заря выжала все что можно - эксперт

Заслуженный тренер Украины Иван Балан прокомментировал финальный матч Кубка Украины, где "Динамо" уверенно победило "Зарю" со счетом 1:0.

"Если первый тайм прошел в более равной борьбе, то во втором и в дополнительное время "Динамо" полностью переиграло и доминировало над "Зарей". Хотя киевляне в первой 45-минутке владели инициативой, но у "Зари" атаки были острее. Динамовцы сработали как пружина, где-то пятнадцать минут "врабатывались", а потом мощно выстрелили. Постепенно прибрали инициативу в свои руки, завладели территорией, взяли мяч под контроль и начали расшатывать тылы соперника.

После перерыва "Заря" явно играла от обороны на контратаках, но киевляне создали достаточно голевых моментов, чтобы завершить дело в основное время матча. Еще при счете 0:0 я подумал, если "Динамо" выиграет, значит, класс есть класс, а если "Заря" победит, тогда порядок бьет класс. "Динамо" выглядело убедительно, игроки были свежее и физически крепче, хорошее движение, легко играли, что и принесло им результат.

Луганчане имели за 120 минут только один шанс забить. У ворот киевлян возникало небольшое напряжение, но, тем не менее, у голкипера Бойко работы было мало. А вот у Василя достаточно было моментов, чтобы проявить себя. Если бы не его феноменальная игра, то быть разгрому. Я бы назвал его лучшим игроком не только в составе "Зари", а и всего матча! "Тащил" все что можно и не раз выручал команду.

Тем не менее, подопечные Скрипника достойно сражались, но у Кубка только один победитель. Кто-то должен огорчаться, а кто-то несет корону. Получилась по-настоящему кубковая игра, и после начала поединка нельзя было сказать, кто же в итоге триумфет. Основным компонентом, за счет чего динамовцы выиграли – это лучшая физическая подготовка, их скоростные атаки не раз ставили соперника в тупик.

"Динамо" в целом было сильнее во многих фазах, как в обороне, так и в атаке. В обороне ничего не позволили сделать сопернику, а впереди имели не одну возможность забить. Так что можно сказать "Заря" проиграли с достойным результатом. Повторюсь, если бы не вратарь, все могло обернуться для луганчан более крупным счетом. На сегодняшний день "Заря" выжала все что можно, и показала свои лучшие качества, а больше они пока не могут. У них есть проблемы с глубиной запаса, если приходится Фаворова ставить на позицию центрального защитника, и делать другие перестановки. И мы видели эти проблемы в игре защиты.

Остается только поздравить "Динамо" с уверенной и красивой победой, а "Заре" пожелать в следующем сезоне больше удачи".