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Иванисеня - о поражении от Динамо: Было трудно, мы отдали много сил

Кубок Украины
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Команды сыграли 120 минут игры

Иванисеня - о поражении от Динамо: Было трудно, мы отдали много сил

Скриншот: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины.

- Мы провели полную игру и два овертайма, было трудно, мы отдали много сил. Расстроены, что не выиграли, но это финал. Было тяжело, но, думаю, "Динамо" тоже было нелегко. Была боевая игра, могли выиграть, но сегодня мы проиграли.

Хочу поблагодарить болельщиков и городу Тернополь за прекрасную атмосферу, было очень приятно здесь играть.

- Чем запомнится это сезон?

- Думаю, нам удалось сделать небольшой шаг вперед. Заняли третье место с отрывом в девять очков, а в том году только в последней игре решили эту задачу. Большой плюс – выход в финал Кубка. В следующем году хотелось бы бороться за второе место, а там и за первое. Это наши мечты, к которым будем стремиться. И конечно хочется выиграть Кубок", - сказал Иванисеня.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
УАФ

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