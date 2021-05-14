Голиаф заметил Давида? Акценты зрителя на финале Кубка Украины

Тернопольский финал произвел смешанное впечатление. Возможно, визуально он для кого-то и удался. Но, по мне, если разобраться, на финальный поединок этот матч тянул с натяжкой. Уж слишком очевидным было превосходство одного из соперников. Коллега по зрительскому цеху Юстас назвал его неожиданно тотальным. А почему бы, собственно, такого нам не ожидать?

Уплотнившийся график официальных игр перед Кубком в конце сезона, на мой взгляд, еще более усложнил задачу "Зари", и так не блещущей особым запасом прочности. С другой стороны была команда с несравнимыми возможностями, отлаженной в этом сезоне игрой, раньше решенной задачей в чемпионате, на ходу, да еще и отдельно мотивированная тренером.

После финального свистка можно было говорить о зрелищности игры, но только с учетом экстра-таймов. Основное время матча прошло в нескучной борьбе, однако не более: это была средняя игра с повышенной ответственностью. Здесь речь идет не о цене результата и нерве – о степени смотрибельности действа. Она была в норме, а повысился градус лишь в дополнительное время.

Казалось бы, уже сам факт овертайма должен свидетельствовать о равной игре. Но назвать ее таковой рискнул бы разве что до перерыва. Однако момент Фаворова на 41-й минуте так и останется единственным шансом "Зари" за все 120. Причем, в отличие от нагнетавшего атмосферу комментатора, я не отнес бы его к категории "супер" - момент как момент.

Во втором тайме "Динамо" однозначно "наиграло" на победу, и, не приди на помощь сопернику после удара Шапаренко на 55-й минуте перекладина ворот, наверное, был бы установлен закономернейший счет 1:0. Победный мяч будет забит Цыганковым в середине первого экстра-тайма. Но штука в том, что в дополнительные полчаса Киев уже заслуживал крупного счета.

Таким образом, интрига поединка была исчерпана на 98-й минуте. В овертайме, к сожалению, мы наблюдали лишь угасание "Зари" на фоне участившихся лихих наскоков команды Луческу. Киевлян можно было поздравлять заранее, но в соответствии с законом жанра и неписаным футбольным этикетом мы усиленно делали вид, что все еще быть может. Или надеялись на это.

Арбитр Иванов, достаточно критикуемый ранее, как показалось нам с Юстасом, не имел серьезных проблем в этом матче.

Мой "внештатный" консультант не узрел ничего криминального в действиях против Аллахьяра на исходе второго тайма; заявил, что пенальти в ворота "Зари", при 1:0, не обсуждается и добавил: обязательно с предупреждением; а возможный фол на том же Аллахьяре во втором экстра-тайме ласково назвал "обнимашками".

Последний ответ сопровождался припиской: "Ты все, динамоненавистник, пенальти ищешь?" Улыбнуло, конечно, но где-то поймал себя на мысли, что таки подсознательно искал какой-то помощи для "Зари" со стороны – исключительно интриги ради – настолько безнадежно выглядели ее шансы на успех где-то примерно после часа игры. По крайней мере, для меня.

Неудивительно, что самой заметной фигурой матча стал вратарь команды Скрипника. Насчитал у Василя шесть стоящих сэйвов, включая парированный пенальти. Увы, команда его не сумела поддержать должным образом.

У победителей в дополнительное время на первый план вышел Цыганков, закономерно ставший автором гола. Практически не уступил ему Буяльский, а кое в чем и превзошел. В основное время больше других запомнился Беседин. Вы напомните Родригеса и Шапаренко, и я не стану спорить.

"Динамовская" группа атаки задавала тон игре и вела ее. Тот самый звон перекладины ворот "Зари" прозвучал для нее роковым и сакраментальным образом. Это был колокол, звонивший по ее кубковым амбициям. Голиаф заметил Давида, но лишь для того чтобы убрать его с глаз долой.

Понимаю, счет на табло обязывает к тому, чтобы отнестись к проигравшим с большей долей уважительности. Могу лишь извиниться перед теми, кто рассмотрел в этой игре другое: я вижу так. И это меня отнюдь не радует.

"Заря" остается неблагополучной командой, которая, в очередной раз, вполне может измениться кадрово на добрую половину. И я не уверен, что выигрыш Кубка (во что и так верилось слабо) что-то судьбоносно изменил бы в этом смысле. По моему личному убеждению, при Скрипнике эта команда, как боеспособная единица, вряд ли прибавила. Просто есть некоторые отличия в стиле.

Сильнее, чем при Вернидубе, "Заря" не стала. Это наглядно подтвердила еврокампания в прошедшем сезоне. И поверьте на слово, значение в ней для нас имели только те игры, которые сохраняли реальные шансы на продолжение турнирной борьбы. А когда нам пошла масть, а за столом почти никого не осталось – вам это действительно было интересно?

Возможно, "Заря" не стала слабее (хотя, на мой вкус, как-то бледнее что ли). Но совершенно точно и не усилилась. В том не вина ее, а беда. И не ее лично – нашего несчастного по ряду причин футбола. И когда приходит время что-то у кого-то отбирать, "Заря" сделать это не в состоянии. Третьей силы у нас, к сожалению, нет. По-прежнему, есть первые, кроме сильных.

Понимаю все законные восторги болельщиков "Динамо". Особенно после безвременья, царившего в клубе последние годы. И заслуги Луческу не подлежат ни малейшему сомнению. Но и здесь следует понимать: он лишь сделал то, что обязан был сделать в этих условиях настоящий специалист, располагающий таким подбором игроков. Он повар, умеющий готовить это блюдо.

И потому чрезвычайно интересно, что будет дальше. Возможен ли прогресс этой команды до такого уровня, чтобы достойно представлять Украину в Европе. Положа руку на сердце, в прошедшем сезоне там был нормальный результат, но не было убедительной игры. Да и в УПЛ, при условии, что "Шахтер" очухается, тоже любопытно будет следить за их борьбой.

Ну, а самое главное и актуальное – сборная. Действительно, сейчас она базируется на игроках, подготовленных для нее в течение сезона Луческу. Другое дело, как сумеет ими распорядиться Шевченко. Но многочисленный киевский десант в отменном психологическом состоянии сейчас должен высадиться на Евро. На что нам там позволит рассчитывать их уровень мастерства?

И здесь, конечно, нельзя не вспомнить рыдания Миколенко. Неужели мы потеряем игрока основной обоймы вот так, на ровном месте? Впрочем, а ровном ли? К вопросу о кочковатости поля в Тернополе, обсуждаемой накануне.

Ну, по крайней мере, здесь учли недочеты в организации полуфинала. Неадекватные атмосфере праздника игры люди остались за пределами стадиона. И вновь прав Луческу: "Динамо" - это не они. Потому что "Динамо" - это про футбол. Что же касается футбола, то нынче оно выиграло в Украине все, что только могло. Всего лишь второй раз в истории. Первый был с Демьяненко.

Повторение лучшего внутреннего сезона клуба. И что, кто-нибудь заметил потерю бойцов на трибунах? С чем вас и поздравляю!

Фото - ФК "Динамо", ФК "Заря"