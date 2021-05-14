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Родригес: Для Динамо этот сезон запомнится на всю жизнь
Футболист "бело-синих" доволен результатами команды
Фото: ФК Динамо Киев
Форвард "Динамо" Жерсон Родригес прокомментировал победу над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.
- Сегодня(13 мая - прим.) был очень тяжелый матч. В то же время, игра была хорошей для нас, мы были единым целым, действовали слаженно. Хотя у нас были определенные сложности с последним пасом. Кроме того, на поле было много борьбы в каждом эпизоде, "Заря" оборонялась большими силами на протяжении всей игры, и нам не удавалось играть в свойственный нам футбол.
Но это нам не помешало идти к своей цели, мы оставались предельно собранными и нацеленными на результат, поскольку были готовы к тому, что игра будет непростой. И в конце концов забили такой нужный гол, после чего уже старались сохранить победный результат.
- Как Мирча Луческу готовил команду к этой особенной игре?
- Мистер уделяет внимание каждой детали. Утром мы осмотрели газон стадиона, чтобы знать, к чему мы должны быть готовыми. К тому же, мы уже играли здесь полуфинал, поэтому знали особенности этого поля. Нам нужно было играть с предельной концентрацией. Важно было забить гол.
Луческу – великий тренер, который стремится выигрывать в каждом матче и турнире, в котором участвует его команда. Даже обеспечив себе чемпионство, мы максимально серьезно подходили к каждой из оставшихся игр. И это нам помогло сохранить форму и настрой на этот финальный поединок.
Для нас, футболистов, такой подход, настрой очень полезен. Когда ты побеждаешь в каждом матче, отдаешь свой максимум ради результата, ты уже по-другому смотришь на вещи и настраиваешься на игры, формируешь характер победителя, чемпиона. Мистер сразу сказал, что мы должны выиграть Кубок Украины, и только потом позволить себе расслабиться.
- Ты привез с собой в Тернополь золотые медали за чемпионат и Суперкубок… Испытываешь особенные чувства, надев все три?
- Да, это прекрасное чувство! Сегодня "Динамо" победой в Кубке завершило великолепный сезон. Для нас этот сезон запомнится на всю жизнь. Думаю, болельщики "Динамо" испытывают сейчас те же чувства, что и мы", - отметил Родригес.
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