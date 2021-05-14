  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Павелко: Подарок для фанатов "файного міста" – это был настоящий финал, с экстра-таймом, супер!
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Подарок для фанатов "файного міста" – это был настоящий финал, с экстра-таймом, супер!

Кубок Украины
(1 голосов)

Президент УАФ оценил игру двух украинских команд

Павелко: Подарок для фанатов "файного міста" – это был настоящий финал, с экстра-таймом, супер!

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу киевского "Динамо" над луганской "Зарей" (1:0) в финальном матче Кубка Украины.

"Вся страна видела отличный подарок для болельщиков "файного міста" Тернополя. Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем. Все супер!" - сказал Павелко.

Читайте такжеДинамо сравнялось с Шахтером по количеству Кубков Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Андрей Павелко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол/1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...