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Павелко: Подарок для фанатов "файного міста" – это был настоящий финал, с экстра-таймом, супер!
Президент УАФ оценил игру двух украинских команд
Фото: ТК Футбол
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу киевского "Динамо" над луганской "Зарей" (1:0) в финальном матче Кубка Украины.
"Вся страна видела отличный подарок для болельщиков "файного міста" Тернополя. Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем. Все супер!" - сказал Павелко.
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Источник:Футбол/1/2/3
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