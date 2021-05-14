Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гладкий: Выступили очень достойно и ни в чем не уступали Динамо
Моменты были у обеих команд
Фото: Footboom, Автор: Михаил Козелко
Нападающий "Зари" Александр Гладкий прокомментировал поражение в матче с "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины.
"Это футбол, это финал. Финалы – они такие, до одной ошибки. Где-то ошибку мы допустили – они забили. У нас были моменты – мы не забили.
Очень готовились к этому матчу. Считаю, мы выступили очень достойно. Ни в чем не уступали "Динамо". Игра складывалась, что моменты у обеих команд были. "Динамо" забило, а мы нет. Для нас это стимул вернуться в следующем году сильнее", – сказал Гладкий.
Популярное сейчас
- Динамовское сердце. Игорь Харатин смотрел финал Кубка Украины на собственной свадьбе. ВИДЕО
- Не Австрия. Стало известно, где Динамо проведет летние сборы
- Динамо выиграло Кубок, отставка Шарана, Ливерпуль сильнее МЮ. Главные новости за 13 мая
- Луческу: Я с первого дня сказал игрокам, что мне не нужны ваши ноги, мне нужны ваши головы и ум
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО