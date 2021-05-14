Гладкий: Выступили очень достойно и ни в чем не уступали Динамо

Нападающий "Зари" Александр Гладкий прокомментировал поражение в матче с "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины.

"Это футбол, это финал. Финалы – они такие, до одной ошибки. Где-то ошибку мы допустили – они забили. У нас были моменты – мы не забили.

Очень готовились к этому матчу. Считаю, мы выступили очень достойно. Ни в чем не уступали "Динамо". Игра складывалась, что моменты у обеих команд были. "Динамо" забило, а мы нет. Для нас это стимул вернуться в следующем году сильнее", – сказал Гладкий.