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Мирон Маркевич: Динамо должно было побеждать Зарю в основное время

Кубок Украины
(1 голосов)

Мнение Мирона Богдановича о финальном поединке Кубка Украины

Мирон Маркевич: Динамо должно было побеждать Зарю в основное время

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от финала Кубка Украины, в котором "Динамо" в Тернополе взяло верх над "Зарей" (1:0).

"Киевляне заслуженно завоевали кубковый трофей, доказав, что они по праву сильнейшие в Украине. Хотя динамовцы должны были побеждать в основное время, а не доводить дело до овертайма.

Пока у луганчан хватало сил для активного отбора мяча, компактных действий у своей штрафной площадки, то они практически ни в чем не уступали динамовцам. Однако после перерыва начало сказываться преимущество "бело-синих" в быстроте принимаемых решений, физической подготовке. Не совсем угадал тренер "Зари" и с заменами, усилий свежих футболистов хватило лишь, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. Но когда подопечные Мирчи Луческу взвинтили темп, то весомых контраргументов у "Зари" не оказалось. "Динамо" заслуженно завоевывает еще один трофей, доказывая, что по сравнению с предыдущим сезоном резко прибавило.

Напоследок, хотелось бы отметить Тернополь за надлежащую организацию финального матча. Приходиться только сожалеть, что в так футбольном городе, с такой инфраструктурой нет команды Премьер-лиги", - сказал Маркевич.

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В статье: Заря (Луганск) Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
14.05.2021 в 21:43
Первый пошел - нах*й пошел.
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prostors (Вольногорск)
14.05.2021 в 20:45
Один пошел. Сабо, Морозова в студию.
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