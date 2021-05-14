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Мирон Маркевич: Динамо должно было побеждать Зарю в основное время
Мнение Мирона Богдановича о финальном поединке Кубка Украины
fcdynamo.kiev.ua
Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от финала Кубка Украины, в котором
"Киевляне заслуженно завоевали кубковый трофей, доказав, что они по праву сильнейшие в Украине. Хотя динамовцы должны были побеждать в основное время, а не доводить дело до овертайма.
Пока у луганчан хватало сил для активного отбора мяча, компактных действий у своей штрафной площадки, то они практически ни в чем не уступали динамовцам. Однако после перерыва начало сказываться преимущество "бело-синих" в быстроте принимаемых решений, физической подготовке. Не совсем угадал тренер "Зари" и с заменами, усилий свежих футболистов хватило лишь, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. Но когда подопечные Мирчи Луческу взвинтили темп, то весомых контраргументов у "Зари" не оказалось. "Динамо" заслуженно завоевывает еще один трофей, доказывая, что по сравнению с предыдущим сезоном резко прибавило.
Напоследок, хотелось бы отметить Тернополь за надлежащую организацию финального матча. Приходиться только сожалеть, что в так футбольном городе, с такой инфраструктурой нет команды Премьер-лиги", - сказал Маркевич.
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