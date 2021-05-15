Малиновский о финале Кубка: Динамо создало много моментов, очень хорошо выглядело

Полузащитник Национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал финальный матч Кубка Украины:

"Я смотрел второй тайм Кубка Украины и дополнительное время. "Динамо" переиграло "Зарю". "Заря" пыталась хорошо обороняться, но "Динамо" создало много моментов, очень хорошо выглядело и функционально было сильнее, чем соперник", - сказал Малиновский.

Напомним, что финальный поединок Кубка Украины завершился минимальной победой киевлян со счетом 1:0.

Отметим, что в 2014-2015 гг. Малиновский провел 59 матчей за "Зарю". Правда, с тех пор в команде остался только голкипер Никита Шевченко.