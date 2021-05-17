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Агроном Динамо: Стадион в Тернополе понемногу разваливается, в грунте очень много червей

Кубок Украины
(1 голосов)

Киевский клуб рассказал, как помогал подготовить газон к финалу Кубка Украины

Агроном Динамо: Стадион в Тернополе понемногу разваливается, в грунте очень много червей

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Для проведения финального матча Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло "Зарю" (1:0), киевский клуб заранее решил помочь организаторам в Тернополе. Об этом рассказал главный динамовский агроном Анатолий Колоша.

- Если говорить по-человечески, то, что в Тернополе провели такой матч, это большая честь для города, он заслуживает этого. Что касается стадиона, то все видели, что он старый, можно сказать, понемногу разваливается. Относительно поля у меня неоднозначная оценка. Оно прекрасно выдержало игру, мяч катился нормально после тех работ, которые мы выполнили. Но вы заметили на поле камуфляж. Внешний вид поля очень неприглядный, потому что там идет мутация травы, очень много мятлика однолетнего, который практически охватил весь газон, и перспективы в том газоне уже нет.

Во-вторых, за тем полем практически некому ухаживать. Там работает один мальчик, которому 22 года. Он очень хорошо работает, но дело в том, что один человек там ничего не сделает. Пришлось даже проверять разметку. Были большие неточности в разметке футбольного поля. Одна боковая сторона была на полметра короче, а центральный круг вместо стандартных 9,15 метров, имел размер 10 метров с лишним...

Мы работали четыре дня с тем газоном, как могли разравнивали поле. Самая большая проблема – это то, что там в грунте очень много червей, которые, вылезая наружу, создают неровности. Поэтому по полю футболистам было трудно даже ходить. И когда динамовцы прибыли на стадион утром в день матча, я увидел, что Мирча Луческу доволен нашей работой, и мы могли спокойно ехать из Тернополя.

Это была идея именно Луческу – чтобы я вместе с помощниками отправился в Тернополь и помог подготовить поле к игре. Ко мне обратился генеральный директор Резо Чохонелидзе и передал просьбу поехать в Тернополь и привести поле в порядок, сделать таким, каким оно должно быть.

- Идея сработала – "Динамо" победило?

- И это несмотря на все нюансы, на то, что "Заря" нарушила регламент – в день игры команда провела там тренировку. Но это не испортило футбольный газон, мы сделали все, чтобы поле было ровным, а игра состоялась на высоком уровне.

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В статье: Заря (Луганск) Городской стадион Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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FC Energy (Новая Каховка)
17.05.2021 в 18:58
Не черви, а кроты, саботировали матч
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.05.2021 в 18:18
В первую очередь необходимо убрать некоторых червей у власти, которые точат бюджет города и области. А то у нас как не "мыши" зерно вагонами едят, так "черви" грунт под стадионом точат. Для кого эти отмазки лепят? Совок закончился давно.
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