Леоненко о Кубке Украины: Для финала один момент вообще-то маловато

Экс-форвард " Динамо ", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение о победе киевлян над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.

"Конечно, для финала один момент вообще-то маловато. У меня такое ощущение, что перегорели некоторые футболисты "Зари", потому что создать за весь матч один момент, ещё и у защитника...

В этом естественно заслуга "Динамо", также, как и победа. Я динамовцев поздравляю с заслуженной победой, потому что тут было без шансов для "Зари", если вспомнить перекладину, если вспомнить момент Артёма Беседина", - заявил Виктор Леоненко.