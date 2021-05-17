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Леоненко о Кубке Украины: Для финала один момент вообще-то маловато

Кубок Украины
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Экспертное мнение

Леоненко о Кубке Украины: Для финала один момент вообще-то маловато

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение о победе киевлян над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.

"Конечно, для финала один момент вообще-то маловато. У меня такое ощущение, что перегорели некоторые футболисты "Зари", потому что создать за весь матч один момент, ещё и у защитника...

В этом естественно заслуга "Динамо", также, как и победа. Я динамовцев поздравляю с заслуженной победой, потому что тут было без шансов для "Зари", если вспомнить перекладину, если вспомнить момент Артёма Беседина", - заявил Виктор Леоненко.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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