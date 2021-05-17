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Леоненко о Кубке Украины: Для финала один момент вообще-то маловато
Экспертное мнение
Экс-форвард "
"Конечно, для финала один момент вообще-то маловато. У меня такое ощущение, что перегорели некоторые футболисты "Зари", потому что создать за весь матч один момент, ещё и у защитника...
В этом естественно заслуга "Динамо", также, как и победа. Я динамовцев поздравляю с заслуженной победой, потому что тут было без шансов для "Зари", если вспомнить перекладину, если вспомнить момент Артёма Беседина", - заявил Виктор Леоненко.
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