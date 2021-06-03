Кубок Украины
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УАФ утвердила дату проведения финала Кубка Украины следующего сезона
Поединок состоится 11 мая 2022 года
Стала известна дата решающего матча за
В соответствии с планом-календаря клубов Премьер-лиги сезона-2021/2022, который сегодня был утвержден на заседании Исполкома УАФ, финальный поединок за Кубок Украины сезона-2021/2022 будет сыгран 11 мая 2022.
Место проведения финального матча будет определено позже.
Напомним, что обладателем Кубка в прошлом сезоне стало "Динамо", которое со счетом 1:0 в финале одолело "Зарю".
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Источник:УАФ
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