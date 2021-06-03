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УАФ утвердила дату проведения финала Кубка Украины следующего сезона

Кубок Украины
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Поединок состоится 11 мая 2022 года

УАФ утвердила дату проведения финала Кубка Украины следующего сезона

Новина українською

Стала известна дата решающего матча за Кубок Украины следующего сезона.

В соответствии с планом-календаря клубов Премьер-лиги сезона-2021/2022, который сегодня был утвержден на заседании Исполкома УАФ, финальный поединок за Кубок Украины сезона-2021/2022 будет сыгран 11 мая 2022.

Место проведения финального матча будет определено позже.

Напомним, что обладателем Кубка в прошлом сезоне стало "Динамо", которое со счетом 1:0 в финале одолело "Зарю".

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В статье: УАФ
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Источник:
УАФ

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