УАФ утвердила дату проведения финала Кубка Украины следующего сезона

Стала известна дата решающего матча за Кубок Украины следующего сезона.

В соответствии с планом-календаря клубов Премьер-лиги сезона-2021/2022, который сегодня был утвержден на заседании Исполкома УАФ, финальный поединок за Кубок Украины сезона-2021/2022 будет сыгран 11 мая 2022.

Место проведения финального матча будет определено позже.

Напомним, что обладателем Кубка в прошлом сезоне стало "Динамо", которое со счетом 1:0 в финале одолело "Зарю".