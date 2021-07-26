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Букмекерская компания стала титульным спонсором Кубка Украины

Кубок Украины
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Компания начала сотрудничать с УАФ

Букмекерская компания стала титульным спонсором Кубка Украины

uaf.ua

Новина українською

УАФ объявила, что новым титульным спонсором Кубка Украины стала букмекерская компания VBET.

Спонсорское соглашение подписано на 3 года.

Финансовые стороны контракта не афишируются.

Напомним, что перед началом сезона VBET также на три года подписала спонсорское соглашение с УПЛ.

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В статье: УАФ vbet
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Источник:
УАФ

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