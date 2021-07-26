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Букмекерская компания стала титульным спонсором Кубка Украины
Компания начала сотрудничать с УАФ
uaf.ua
УАФ объявила, что новым титульным спонсором Кубка Украины стала букмекерская компания VBET.
Спонсорское соглашение подписано на 3 года.
Финансовые стороны контракта не афишируются.
Напомним, что перед началом сезона VBET также на три года
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Источник:УАФ
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