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Сегодня состоится жеребьевка первого этапа Кубка Украины 2021/22
Начало - 12:00
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Сегодня, 27 июля, в Киеве в доме Футбола состоится жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/22.
Начало - 12:00.
На этом этапе в соревнованиях примут участие восемь команд Второй лиги и две команды любительской лиги согласно рейтингу за прошлый сезон. Матчи состоятся 4 августа 2021 (базовая дата). Во время жеребьевки команды будут разделены на группы по региональному принципу.
Пять победителей первого этапа выходят в следующий этап. Во втором предварительном этапе примут участие команды Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа 2021.
Участники первого предварительного этапа Кубка Украины-2021/2022
Представители ПФЛ
- "Любомир" (Ставище)
- Академия футбола ФК "Киев"
- МФА (Мукачево)
- "Карпаты" (Львов)
- "Левый Берег" (Киев)
- ФК "Тростянец" (Сумская обл.)
- СК "Полтава"
- "Скорук" (Томаковка)
Любители
- "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.)
- "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.)
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