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Сегодня состоится жеребьевка первого этапа Кубка Украины 2021/22

Кубок Украины
(1 голосов)

Начало - 12:00

Сегодня состоится жеребьевка первого этапа Кубка Украины 2021/22

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Сегодня, 27 июля, в Киеве в доме Футбола состоится жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/22.

Начало - 12:00.

На этом этапе в соревнованиях примут участие восемь команд Второй лиги и две команды любительской лиги согласно рейтингу за прошлый сезон. Матчи состоятся 4 августа 2021 (базовая дата). Во время жеребьевки команды будут разделены на группы по региональному принципу.

Пять победителей первого этапа выходят в следующий этап. Во втором предварительном этапе примут участие команды Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа 2021.

Участники первого предварительного этапа Кубка Украины-2021/2022

Представители ПФЛ

  1. "Любомир" (Ставище)
  2. Академия футбола ФК "Киев"
  3. МФА (Мукачево)
  4. "Карпаты" (Львов)
  5. "Левый Берег" (Киев)
  6. ФК "Тростянец" (Сумская обл.)
  7. СК "Полтава"
  8. "Скорук" (Томаковка)

Любители

  1. "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.)
  2. "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.)
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В статье: Любомир (Ставище) СК Полтава Олимпия (Савинцы) Скорук (Томаковка) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов) ФК Тростянец
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
27.07.2021 в 09:30
4 августа? что примечательно практически в эти же сроки в своем кубке стартует Бавария на уровне с командами низших лиг. А наша блатота, в виде Шахтера с Динамо, не хочет стартонуть на ровне со всеми, хотя бы с 1/16? Не? Страшно отлететь от команды второй лиги? )) Стало быть немецким топам график кубка не мешает готовиться к еврокубкам, а нашим мешает. С такой же риторикой пропихнули решение о том, что Шахтер с Динамо стартуют чуть ли не с полуфинала )
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