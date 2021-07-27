Сегодня состоится жеребьевка первого этапа Кубка Украины 2021/22

Сегодня, 27 июля, в Киеве в доме Футбола состоится жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/22.

Начало - 12:00.

На этом этапе в соревнованиях примут участие восемь команд Второй лиги и две команды любительской лиги согласно рейтингу за прошлый сезон. Матчи состоятся 4 августа 2021 (базовая дата). Во время жеребьевки команды будут разделены на группы по региональному принципу.

Пять победителей первого этапа выходят в следующий этап. Во втором предварительном этапе примут участие команды Первой и Второй лиг (39 команд) и пять победителей первого этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа 2021.

Участники первого предварительного этапа Кубка Украины-2021/2022

Представители ПФЛ

"Любомир" (Ставище) Академия футбола ФК "Киев" МФА (Мукачево) "Карпаты" (Львов) "Левый Берег" (Киев) ФК "Тростянец" (Сумская обл.) СК "Полтава" "Скорук" (Томаковка)

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