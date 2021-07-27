  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Определились пары первого предварительного этапа Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились пары первого предварительного этапа Кубка Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

Матчи состоятся 4 августа 2021 года (базовая дата)

Определились пары первого предварительного этапа Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 27 июля, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона 2021/2022.

Имена своих соперников на этом этапе соревнований узнали восемь команд Второй лиги и две лучшие команды любительской лиги согласно рейтингу прошлого сезона.

Результаты жеребьевки первого этапа Кубка Украины 2021/22

  • "Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев"
  • "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - "МФА" (Мукачево)
  • "Левый берег" - СК "Полтава"
  • "Скорук" (Томаковка) - ФК "Тростянец" (Сумская обл.)
  • "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Любомир" (Ставище)

Матчи состоятся 4 августа (базовая дата).

Пять победителей первого этапа выходят в следующую стадию турнира. Во втором предварительном этапе примут участие клубы Первой и Второй лиги (39 команд) и пять победителей первого этапа.

Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Любомир (Ставище) СК Полтава Олимпия (Савинцы) Скорук (Томаковка) Левый берег (Киев) Мункач (Мукачево) Карпаты (Львов) ФК Тростянец
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...