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Определились пары первого предварительного этапа Кубка Украины
Матчи состоятся 4 августа 2021 года (базовая дата)
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 27 июля, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона 2021/2022.
Имена своих соперников на этом этапе соревнований узнали восемь команд Второй лиги и две лучшие команды любительской лиги согласно рейтингу прошлого сезона.
Результаты жеребьевки первого этапа Кубка Украины 2021/22
- "Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев"
- "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - "МФА" (Мукачево)
- "Левый берег" - СК "Полтава"
- "Скорук" (Томаковка) - ФК "Тростянец" (Сумская обл.)
- "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Любомир" (Ставище)
Матчи состоятся 4 августа (базовая дата).
Пять победителей первого этапа выходят в следующую стадию турнира. Во втором предварительном этапе примут участие клубы Первой и Второй лиги (39 команд) и пять победителей первого этапа.
Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа.
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