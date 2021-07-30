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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ утвердила время и место проведения первого предварительного этапа Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Матчи состоятся 4 августа

УАФ утвердила время и место проведения первого предварительного этапа Кубка Украины

Вікна

Новина українською

УАФ утвердила дату, время и место проведения матчей первого предварительного этапа Кубка Украины.

Кубок Украины-2021/22. Первый предварительный этап

04.08.2021

  • "Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев". Львов. Стадион "Украина". 18.00
  • "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - МФА (Мукачево). Подмонастырь. Стадион "Феникс-Арена". 16.00
  • "Левый Берег" (Киев) - СК "Полтава". Киев. Стадион "Левый Берег". 18.00
  • "Скорук" (Томаковка) - ФК "Тростянец" (Сумская обл.). Никополь. Стадион "Электрометаллург". 17.00
  • "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Любомир" (Ставище). Полтава. Стадион "Локомотив". 17.00

Время и место проведения матчей может быть изменено.

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В статье: Любомир (Ставище) СК Полтава Олимпия (Савинцы) Скорук (Томаковка) Левый берег (Киев) Мункач (Мукачево) Карпаты (Львов) ФК Тростянец
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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AndrewGreen (Lviv)
30.07.2021 в 11:47
Все для людей( А те що після роботи не встигаєш на матч - то таке. Зробили б матчі хоча б на 19:00
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