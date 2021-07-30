Кубок Украины
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УАФ утвердила время и место проведения первого предварительного этапа Кубка Украины
Матчи состоятся 4 августа
Вікна
УАФ утвердила дату, время и место проведения матчей первого предварительного этапа Кубка Украины.
Кубок Украины-2021/22. Первый предварительный этап
04.08.2021
- "Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев". Львов. Стадион "Украина". 18.00
- "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - МФА (Мукачево). Подмонастырь. Стадион "Феникс-Арена". 16.00
- "Левый Берег" (Киев) - СК "Полтава". Киев. Стадион "Левый Берег". 18.00
- "Скорук" (Томаковка) - ФК "Тростянец" (Сумская обл.). Никополь. Стадион "Электрометаллург". 17.00
- "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Любомир" (Ставище). Полтава. Стадион "Локомотив". 17.00
Время и место проведения матчей может быть изменено.
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Источник:УАФ
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Комментарии (1)
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AndrewGreen (Lviv)
30.07.2021 в 11:47
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