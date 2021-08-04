Первые матчи Кубка Украины 2021/22: триумф Карпат, гол Максима Фещука, поражение тренера УПЛ

Кубок Украины сезона 2021/22 официально стартовал именно сегодня, 4 августа. Сыграно 5 матчей первого предварительного раунда.

Победы одержали все команды, которые играли дома. Интересно, что вылетели две команды Второй лиги, в частности команда экс-тренера по УПЛ Виталия Шумского (возглавлял ПФК "Львов"). Но продолжают участие любительские коллективы "Олимпия" (Пидмонастыр, Львовская область) и "Феникс" (Савинцы, Полтавская область).

В матче "Левый берег" - "Полтава" победителя удалось определить только в дополнительное время.

Больше всего забитых голов на этом этапе - 6 в матче "Олимпии" и "Любомира",

К следующему этапу прошли следующие команды:

"Феникс" (Пидмонастыр)

"Скорук" (Томаковка)

"Олимпия" (Савинцы)

"Карпаты" (Львов)

"Левый берег" (Киев)

Жеребьевка второго предварительного этапа состоится 6 августа. Тогда участниками будут еще 39 коллективов Второй и Первой лиг.

Действующим обладателем Кубка Украины является киевское "Динамо".

15.00

Село Пидмонастыр, стадион "Феникс-Арена"

Арбитр в поле - Вакулко И.А. (Ровно)

"Феникс" (Пидмонастыр, Львовская область) - МФА (Мукачево, Закарпатская область) 2:0

Голы: Максим Фещук (58, пенальти), Роман Гнатив (65)

Феникс (стартовый состав): Савич, Бариляк, Салюк, Борик, Тень, Багдай, Протасенко, Репета, Фещук, Гнатив, Деревлев.

Запасные: Дякив, Бабатунде, Залипа, Темиров, Билый, Янчак, Гриб.

Тренер: Андрей Чих.

МФА (стартовый состав): Музычка, Григоращук, Грицак, Добранский, Лучка, Фарасеенко, Оберман, П. Луцив, Бундаш, Волков, Степанчук.

Запасные: Чернятинский, Вит. Трачук, Климовский, В. Луцив, Пищур, Галас, Стень.

Тренер: Виталий Шумский.

17.00

Город Никополь, стадион "Электрометаллург"

Арбитр в поле - Усова К.И. (Киевская область)

"Скорук" (Томаковка, Днепропетровская область) - ФК "Тростянец" (Сумская область) 1:0

Гол: Станислав Нури-Малыш (70)

Город Полтава, стадион "Локомотив"

Арбитр - Хамходера А.А. (Харьков)

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) - "Любомир" (Ставище, Киевская область) 6:0

Голы: Ньемб (6), Тищенко (28, 35), Роман Кирпиченко (48, 53), Бурляй (72).

18.00

Город Львов, стадион "Украина"

Арбитр в поле - Фирсов Н.А. (Ровно)

"Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев" 3:0

Голы: Денис Голенков (78), Амвросий Чачуа (85), Александр Ермаченко (90)

Город Киев, стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле - Назаров Е.Е. (Харьков)

"Левый Берег" (Киев) - СК "Полтава" 0:0 (дополнительное время - 1:0)

Гол: Андрей Запорожан (102)