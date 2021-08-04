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Первые матчи Кубка Украины 2021/22: триумф Карпат, гол Максима Фещука, поражение тренера УПЛ
Тяжелая битва лидеров групп "А" и "Б" из Второй лиги
Скріншот із трансляції
Кубок Украины сезона 2021/22 официально стартовал именно сегодня, 4 августа. Сыграно 5 матчей первого предварительного раунда.
Победы одержали все команды, которые играли дома. Интересно, что вылетели две команды Второй лиги, в частности команда экс-тренера по УПЛ Виталия Шумского (возглавлял ПФК "Львов"). Но продолжают участие любительские коллективы "Олимпия" (Пидмонастыр, Львовская область) и "Феникс" (Савинцы, Полтавская область).
В матче "Левый берег" - "Полтава" победителя удалось определить только в дополнительное время.
Больше всего забитых голов на этом этапе - 6 в матче "Олимпии" и "Любомира",
К следующему этапу прошли следующие команды:
- "Феникс" (Пидмонастыр)
- "Скорук" (Томаковка)
- "Олимпия" (Савинцы)
- "Карпаты" (Львов)
- "Левый берег" (Киев)
Жеребьевка второго предварительного этапа состоится 6 августа. Тогда участниками будут еще 39 коллективов Второй и Первой лиг.
Действующим обладателем Кубка Украины является киевское "Динамо".
15.00
Село Пидмонастыр, стадион "Феникс-Арена"
Арбитр в поле - Вакулко И.А. (Ровно)
"Феникс" (Пидмонастыр, Львовская область) - МФА (Мукачево, Закарпатская область) 2:0
Голы: Максим Фещук (58, пенальти), Роман Гнатив (65)
Феникс (стартовый состав): Савич, Бариляк, Салюк, Борик, Тень, Багдай, Протасенко, Репета, Фещук, Гнатив, Деревлев.
Запасные: Дякив, Бабатунде, Залипа, Темиров, Билый, Янчак, Гриб.
Тренер: Андрей Чих.
МФА (стартовый состав): Музычка, Григоращук, Грицак, Добранский, Лучка, Фарасеенко, Оберман, П. Луцив, Бундаш, Волков, Степанчук.
Запасные: Чернятинский, Вит. Трачук, Климовский, В. Луцив, Пищур, Галас, Стень.
Тренер: Виталий Шумский.
17.00
Город Никополь, стадион "Электрометаллург"
Арбитр в поле - Усова К.И. (Киевская область)
"Скорук" (Томаковка, Днепропетровская область) - ФК "Тростянец" (Сумская область) 1:0
Гол: Станислав Нури-Малыш (70)
Город Полтава, стадион "Локомотив"
Арбитр - Хамходера А.А. (Харьков)
"Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) - "Любомир" (Ставище, Киевская область) 6:0
Голы: Ньемб (6), Тищенко (28, 35), Роман Кирпиченко (48, 53), Бурляй (72).
18.00
Город Львов, стадион "Украина"
Арбитр в поле - Фирсов Н.А. (Ровно)
"Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев" 3:0
Голы: Денис Голенков (78), Амвросий Чачуа (85), Александр Ермаченко (90)
Город Киев, стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле - Назаров Е.Е. (Харьков)
"Левый Берег" (Киев) - СК "Полтава" 0:0 (дополнительное время - 1:0)
Гол: Андрей Запорожан (102)
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