Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансляция матчей Кубка Украины сезона 2021/22: еще один дебют Карпат, встреча лидеров Второй лиги
Три команды из Киевского региона, 2 - из Львовщины
Фото: пресс-служба УАФ
Вашему вниманию трансляции всех 5 поединков Кубка Украины, а именно его первого предварительного раунда.
Анонс этих поединков читайте в другом тексте:
15.00
Село Пидмонастыр, стадион "Феникс-Арена"
Арбитр в поле - Вакулко И.А. (Ровно)
"Феникс" (Пидмонастыр, Львовская область) - МФА (Мукачево, Закарпатская область) 2:0
Голы: 58, 65
Феникс (стартовый состав): Савич, Бариляк, Салюк, Борик, Тень, Багдай, Протасенко, Репета, Фещук, Гнатив, Деревлев.
Запасные: Дякив, Бабатунде, Залипа, Темиров, Билый, Янчак, Гриб.
Тренер: Андрей Чих.
МФА (стартовый состав): Музычка, Григоращук, Грицак, Добранский, Лучка, Фарасеенко, Оберман, П. Луцив, Бундаш, Волков, Степанчук.
Запасные: Чернятинский, Вит. Трачук, Климовский, В. Луцив, Пищур, Галас, Стень.
Тренер: Виталий Шумский.
17.00
Город Никополь, стадион "Электрометаллург"
Арбитр в поле - Усова К.И. (Киевская область)
"Скорук" (Томаковка, Днепропетровская область) - ФК "Тростянец" (Сумская область)
Город Полтава, стадион "Локомотив"
Арбитр - Хамходера А.А. (Харьков)
"Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) - "Любомир" (Ставище, Киевская область)
18.00
Город Львов, стадион "Украина"
Арбитр в поле - Фирсов Н.А. (Ровно)
"Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев"
Город Киев, стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле - Назаров Е.Е. (Харьков)
"Левый Берег" (Киев) - СК "Полтава"
Популярное сейчас
- СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве
- Беленюк – олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе!
- Стартует новый сезон Кубка Украины. Сегодня – первые 5 матчей
- Стали известны судейские назначения на матчи первого этапа Кубка Украины
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО