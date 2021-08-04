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Трансляция матчей Кубка Украины сезона 2021/22: еще один дебют Карпат, встреча лидеров Второй лиги

Кубок Украины
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Три команды из Киевского региона, 2 - из Львовщины

Трансляция матчей Кубка Украины сезона 2021/22: еще один дебют Карпат, встреча лидеров Второй лиги

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Вашему вниманию трансляции всех 5 поединков Кубка Украины, а именно его первого предварительного раунда.

Анонс этих поединков читайте в другом тексте:

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15.00

Село Пидмонастыр, стадион "Феникс-Арена"

Арбитр в поле - Вакулко И.А. (Ровно)

"Феникс" (Пидмонастыр, Львовская область) - МФА (Мукачево, Закарпатская область) 2:0

Голы: 58, 65

Феникс (стартовый состав): Савич, Бариляк, Салюк, Борик, Тень, Багдай, Протасенко, Репета, Фещук, Гнатив, Деревлев.

Запасные: Дякив, Бабатунде, Залипа, Темиров, Билый, Янчак, Гриб.

Тренер: Андрей Чих.

МФА (стартовый состав): Музычка, Григоращук, Грицак, Добранский, Лучка, Фарасеенко, Оберман, П. Луцив, Бундаш, Волков, Степанчук.

Запасные: Чернятинский, Вит. Трачук, Климовский, В. Луцив, Пищур, Галас, Стень.

Тренер: Виталий Шумский.

17.00

Город Никополь, стадион "Электрометаллург"

Арбитр в поле - Усова К.И. (Киевская область)

"Скорук" (Томаковка, Днепропетровская область) - ФК "Тростянец" (Сумская область)

Город Полтава, стадион "Локомотив"

Арбитр - Хамходера А.А. (Харьков)

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) - "Любомир" (Ставище, Киевская область)

18.00

Город Львов, стадион "Украина"

Арбитр в поле - Фирсов Н.А. (Ровно)

"Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев"

Город Киев, стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле - Назаров Е.Е. (Харьков)

"Левый Берег" (Киев) - СК "Полтава"

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В статье: Вторая лига Кубок Украины Скорук (Томаковка) Карпаты (Львов) ФК Тростянец
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