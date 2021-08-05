Тлумак - о победе Карпат над АФК Киев: Это был настоящий кубковый поединок

Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал победу над АФК "Киев" (3:0) в первом этапе Кубка Украины. Львовская команда вышла в следующий раунд.

"Это был настоящий кубковый поединок. Молодая киевская команда запомнилась бойцовским характером, она хорошо настроилась на противостояние, и хотя уровень подготовки моих подопечных был выше, для победы пришлось приложить немало усилий.

Лишь во втором тайме, когда на действиях гостей уже сказалась усталость, в их защите стали появляться свободные зоны, чем мы и воспользовались. В определенной степени помог нам и вратарь киевлян, который часто ошибался.

Отдам должное своим подопечным, которые четко придерживались плана на игру. Пошли на пользу и замены, и это помогло склонить чашу весов на свою сторону.

Теперь будем ждать завтрашней жеребьевки. Не исключено, что нашим следующим соперником будет представитель Первой лиги. Итак, появится возможность убедиться, чего "Карпаты" на самом деле стоят. Мы не скрываем, что у нас амбициозные цели", - сказал Тлумак в комментарии официальному сайту УАФ.