Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно время и место проведения матчей второго раунда Кубка Украины
В некоторых парах место и время проведения еще не утверждены
Фото: пресс-служба УАФ
Дирекция по проведению Кубка Украины 2021/22 определила даты, время и место проведения матчей второго предварительного этапа турнира.
Время начала поединков может быть изменено. В некоторых парах место и время проведения еще не утверждены.
17 августа (вторник)
- "Скорук" (Никопольский р-н) - "Виктория" (Николаевка). Никополь. Стадион "Электрометаллург". 17.00
18 августа (среда)
- "Эпицентр" (Дунаевцы) - "Подолье" (Хмельницкий). Дунаевцы. Стадион "Колос". 17.00
- "Буковина" (Черновцы) - "Агробизнес" (Волочиск). Черновцы. Стадион "Буковина". 17.00
- ФК "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск). Подмонастырь. Стадион "Феникс". 16.00
- "Ужгород" (Ужгород) - "Нива" (Тернополь). Ужгород. Стадион "Авангард". 17.00
- "Карпаты" (Львов) - "Карпаты" (Галич). Львов. Стадион "Украина". 18.00
- "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Чернигов" (Чернигов). Макаров. 17.00
- "Рубикон" (Киев) - "Полесье" (Житомир). Счастливое. "Арсенал-Арена". 18.00
- "Диназ" (Вышгород) - "Оболонь" (Киев). Вышгород. Стадион "Диназ". 17.30
- "Нива" (Винница) - "Волынь" (Луцк). Винница. Центральный городской стадион.
- "Левый берег" (Киев) - "Олимпик" (Донецк). Киев. Стадион "Левый берег". 18.00
- "Сумы" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье). 16.00
- "Альянс" (Долина) - "Краматорск" (Краматорск). 18.00
- "Яруд" (Мариуполь) - "Металлист" (Харьков). Мариуполь. Стадион "Западный". 17.00
- ФК "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Волчанск" (Покотиловка). Полтава. Стадион "Локомотив". 17.00
- "Победа" (Днепр) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни). Днепр. Стадион "Олимпийские резервы". 17.00
- "Реал Фарма" (Одесса) - "ВПК-Агро" (Вишневое). Одесса. ФСК "Иван". 17.00
- "Балканы" (Заря) - "Энергия" (Новая Каховка). Звезда. Стадион им. Бориса Тропанця. 17.00
- "Николаев" (Николаев) - "Кривбасс" (Кривой Рог). Николаев. Центральный городской стадион. 17.00
- ЛНЗ (Черкассы) - "Кремень" (Кременчуг). Черкассы. "Черкассы-Арена". 19.00
- "Таврия" (Симферополь) - "Днепр" (Черкассы). Марьяновка. Стадион "Марьяновский". 16.00
- "Никополь" (Никополь) - "Кристалл" (Херсон). Никополь. Стадион "Электрометаллург". 18.00
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Источник:УАФ
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