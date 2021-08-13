Известно время и место проведения матчей второго раунда Кубка Украины

Дирекция по проведению Кубка Украины 2021/22 определила даты, время и место проведения матчей второго предварительного этапа турнира.

Время начала поединков может быть изменено. В некоторых парах место и время проведения еще не утверждены.

17 августа (вторник)

"Скорук" (Никопольский р-н) - "Виктория" (Николаевка). Никополь. Стадион "Электрометаллург". 17.00

18 августа (среда)