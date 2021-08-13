  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Известно время и место проведения матчей второго раунда Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно время и место проведения матчей второго раунда Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

В некоторых парах место и время проведения еще не утверждены

Известно время и место проведения матчей второго раунда Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Дирекция по проведению Кубка Украины 2021/22 определила даты, время и место проведения матчей второго предварительного этапа турнира.

Время начала поединков может быть изменено. В некоторых парах место и время проведения еще не утверждены.

17 августа (вторник)

  • "Скорук" (Никопольский р-н) - "Виктория" (Николаевка). Никополь. Стадион "Электрометаллург". 17.00

18 августа (среда)

  • "Эпицентр" (Дунаевцы) - "Подолье" (Хмельницкий). Дунаевцы. Стадион "Колос". 17.00
  • "Буковина" (Черновцы) - "Агробизнес" (Волочиск). Черновцы. Стадион "Буковина". 17.00
  • ФК "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск). Подмонастырь. Стадион "Феникс". 16.00
  • "Ужгород" (Ужгород) - "Нива" (Тернополь). Ужгород. Стадион "Авангард". 17.00
  • "Карпаты" (Львов) - "Карпаты" (Галич). Львов. Стадион "Украина". 18.00
  • "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Чернигов" (Чернигов). Макаров. 17.00
  • "Рубикон" (Киев) - "Полесье" (Житомир). Счастливое. "Арсенал-Арена". 18.00
  • "Диназ" (Вышгород) - "Оболонь" (Киев). Вышгород. Стадион "Диназ". 17.30
  • "Нива" (Винница) - "Волынь" (Луцк). Винница. Центральный городской стадион.
  • "Левый берег" (Киев) - "Олимпик" (Донецк). Киев. Стадион "Левый берег". 18.00
  • "Сумы" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье). 16.00
  • "Альянс" (Долина) - "Краматорск" (Краматорск). 18.00
  • "Яруд" (Мариуполь) - "Металлист" (Харьков). Мариуполь. Стадион "Западный". 17.00
  • ФК "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Волчанск" (Покотиловка). Полтава. Стадион "Локомотив". 17.00
  • "Победа" (Днепр) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни). Днепр. Стадион "Олимпийские резервы". 17.00
  • "Реал Фарма" (Одесса) - "ВПК-Агро" (Вишневое). Одесса. ФСК "Иван". 17.00
  • "Балканы" (Заря) - "Энергия" (Новая Каховка). Звезда. Стадион им. Бориса Тропанця. 17.00
  • "Николаев" (Николаев) - "Кривбасс" (Кривой Рог). Николаев. Центральный городской стадион. 17.00
  • ЛНЗ (Черкассы) - "Кремень" (Кременчуг). Черкассы. "Черкассы-Арена". 19.00
  • "Таврия" (Симферополь) - "Днепр" (Черкассы). Марьяновка. Стадион "Марьяновский". 16.00
  • "Никополь" (Никополь) - "Кристалл" (Херсон). Никополь. Стадион "Электрометаллург". 18.00

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...