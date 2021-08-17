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Занавес Кубка Украины открылся матчем с 6 голами. Скорук - Виктория 4:2
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Скріншот із трансляції
Эти очень правильные слова, которые привлекают внимание не к полю, а ко всем нам, зрителям, может увидеть каждый гость стадиона "Электрометаллург" (в 7200 зрителей) в городе Никополь. Именно эта арена дает ответ на вопрос, почему поединок состоялся 17 августа, а все остальные матчи - 18-го.
Потому что она является домашней для двух клубов Второй лиги - "Скорук" (Томаковка) и ФК "Никополь". Поэтому первые сыграли матч сегодня, а вторые - будут завтра.
В сегодняшнем бою сошлись новички группы Б Второй лиги - 11-принимала 5-ю. И, как ни странно, именно команда, которая ниже в турнирной таблице, "Скорук", получила победу. Да еще какую!
Сначала команды обменялись голами с пенальти, оба по делу и ни у одного из соперников никаких вопросов не вызывали. А дальше "Виктория" вышла вперед - красивый гол со среднего расстоянии забил Дмитрий Еременко, еще и вратаря перекинул. Даже замена Максима Чеглова, который травмировался в той атаке, не выглядела весомой потерей с преимуществом в счете.
За мгновение до завершения первого тайма с паса Цыбульского удалось сравнять счет, а вторая половина игры самоствердила команду, названную по фамилии своего инвестора, в победе.
По итогам этого одноматчевого противостояния дальше идет "Скорук", а Виктория может сконцентрироваться на чемпионате.
Кубок Украины, второй предварительный этап
17.08.2021, 17:00
Город Никополь, стадион Электрометаллург
Арбитр в поле - Владислав Бакулин (Новая Каховка)
Скорук (Томаковка) - Виктория (Николаевка) 4:2
Голы: Сергей Цыбульский (4, пенальти), Даниил Боженар (45), Никита Жуков (53), Станислав-Нури Малыш (77) - Владимир Аржанов (24 пенальти), Дмитрий Еременко (30)
Стартовый состав "Скорука": Антон Осадчук, Дмитрий Волков, Станислав-Нури Малыш, Даниил Боженар, Сергей Цыбульский, Никита Жуков, Владислав Клименко, Назар Шевченко, Святослав Шаповалов, Игорь Катеруша, Владимир Приземлин (К)
Главный тренер - Александр Степанов
Стартовый состав "Виктории": Николай Зинченко, Дмитрий Ульянов, Игорь Чередниченко, Василий Белый, Владислав Зрибняк, Андрей Нелин (К), Владимир Аржанов, Юрий Бровченко, Максим Чеглов, Дмитрий Еременко, Вячеслав Акимов
Главный тренер - Артем Радионов
Видео поединка
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