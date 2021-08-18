Кубок Украины: 21 матч второго предварительного этапа. Анонс поединков

Если в первом этапе соревновались новички Второй лиги и любители, то сейчас к ним добавились остальные команды из групп "А" и "Б", а также все команды Первой лиги.

Из-за необходимости сыграть два матча Кубка Украины 2021/22 на одном стадионе Никополя "Электрометаллург" уже вчера состоялся первый поединок второй предыдущей серии "Скорук" (Томаковка) - "Виктория" (Николаевка) .

По времени, то сегодня первые три матча начинаются в 16:00, а последний - в 19:00.

А теперь непосредственно к матчам:

16:00 Сумы - Металлург (Запорожье)

Поединок, в котором сыграют две команды из группы Б Второй лиги, 13-я принимает 7-ю. Встреча в чемпионате у них состоится вскоре после этого матча - 19 сентября.

16:00 Феникс (Пидмонастыр) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Любительская команда из села к югу от Львова принимает главную команду Франковской области, которая выступает в Первой лиге. После 3 подряд поражений в турнире "Прикарпатье" находится в подавляющем настроении, а потому в этом матче "Феникс" может одержать победу (в команде играет известный для болельщиков экс-нападающий "Карпат" Максим Фещук). С другой стороны на фоне слухов о возможном увольнении наставника "Прикарпатья" Олега Рипана "франковские орлы" точно настроятся на этот матч.

16:00 Таврия (Симферополь) - Днепр (Черкассы)

Интересный футбольный бой для сравнения команд групп "А" и "Б" Второй лиги. "Таврюша" тандемом с "Николаевом" лидирует в юго-восточной группе, а черкасский "Днепр" занимает 12 позицию в северо-западной.

17:00 Никополь - Кристалл (Херсон)

Второй за 2 дня матч на стадионе "Электрометаллург" в Никополе. На этот раз 9 команда группы Б принимает 15-ю (а еще недавно херсонцы были в Первой лиге). В чемпионате они между собой встретятся 2 октября.

17:00 Николаев - Кривбасс (Кривой Рог)

Один из самых интересных матчей дня. Лидер группы "Б" Второй лиги принимает лидера Первой. Команды разошлись в турнирах, ведь "Кривбасс" вышел в Первую, а "Николаев" отказался от выступлений в ней и добровольно понизился в классе.

17:00 Яруд (Мариуполь) - Металлист (Харьков)

Грозная команда Александра Кучера отправляется в Мариуполь. В прошлом сезоне, когда обе команды выступали во Второй лиге, "Яруду" сильно досталось - всего 8 голов за 2 поединка и без ответа. Поэтому, по статистике, в "желто-синих" харьковчан не будет возникать проблем.

17:00 Эпицентр (Дунаевцы) - Подолье (Хмельницкий)

Дерби Хмельницкой области. В прошлом сезоне Эпицентр во Второй лиге так и не превзошел Подолья. Команда областного центра вышла в Первую, а Дунаевцы имеют возможность взять реванш у кубковой игре.

17:00 Ужгород - Нива (Тернополь)

Бой команд Первой лиги. Аутсайдер принимает тернопольскую команду, которая мало забивает, но находится в группе "вдогонку за лидерами".

17:00 Чайка (Петропавловская Борщаговка) - Чернигов

Обе команды из группы А Второй лиги и обе в нижней части таблицы - 13-и 11-соответственно. В чемпионате они встретятся между собой 23 октября.

17:00 Олимпия (Савинцы) - Волчанск (Покотиловка)

Любительская команда из Полтавщины попытается выбить из розыгрыша 12-ю команду Второй лиги (группа Б).

17:00 Перемога (Днепр) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Противостояние 6-й команды Второй лиги (группа Б) с 14-й командой Первой.

17:00 Реал Фарма (Одесса) - ВПК-Агро (Вишневе)

Еще один интересный поединок, где аутсайдер группы Б Второй лиги (16 позиция) примет одного из аутсайдеров лиги Первой.

17:00 Балканы (Зоря) - Энергия (Новая Каховка)

Морское дерби 3-й и 14-й команд Второй лиги (группа Б). В чемпионате они между собой встретятся 10 октября.

17:30 Буковина (Черновцы) - Агробизнес (Волочиск)

Западноукраинское противостояния Хмельницкой из Черновицкой области. Обе команды являются середнячками в соответствии Второй (группа А) и Первой лиг.

17:30 Диназ (Вышгород) - Оболонь (Киев)

Дерби Киевщины. "Диназ" рвется выйти из Второй лиги (группа А) в Первую. А "Оболонь", как крепкий середнячок Первой, может проинспектировать готовность "младших" к этой борьбе и высшего по классу уровня.

17:30 Нива (Винница) - Волынь (Луцк)

Винничане успешно стартовали в сезоне Второй лиги (группа А), занимают 4 место. А теперь имеют возможность побороться с омоложенным составом "крестоносцев" из Луцка, которые преследуют лидеров в Первой лиге.

18:00 Рубикон (Киев) - Полесье (Житомир)

Житомирские середнячки Первой лиги приехали в гости в Киев. Команде Юрия Калитвинцева будет оппонировать "Рубикон" Виктора Куряты, который находится в нижней части таблицы Второй лиги (группа А).

18:00 Альянс (Липовая Долина) - Краматорск

Одно из самых интересных противостояний дня. Обе команды из Первой лиги и играют в интересный футбол, претендующих на высокие места в турнирной таблице, "Краматорск" там и сейчас на 3 месте. В обоих крепкая защита, команды в соответствии Юрия Ярошенко и Алексея Городова привыкли к борьбе. Что интересно, в чемпионате их "здибанка" запланирована уже на 23 августа. Поэтому команда, которая проигрывает, может взять реванш после.

18:00 Левый Берег (Киев) - Олимпик (Донецк)

Лидер и невероятно забивная команда из Второй лиги (группа А) сыграет с середняком Первой.

18:00 Карпаты (Львов) - Карпаты (Галич)

Один из самых интересных поединков дня. Особенно учитывая то, что у галицких "Карпат" все больше просматривается львовский "след" Олега Смалийчук, еще и на фоне слухов, что команду из Франковской области пополнят воспитанники прошлогодних "Карпат" из Львова. С натяжкой можно говорить, что это дерби Львова, а не Западной Украины.

19:00 ЛНЗ (Черкассы) - Кремень (Кременчуг)

Интересный поединок, смотря на то, что "ЛНЗ" является второй командой во Второй лиге (группа А), с другой стороны Кремень - 12-я команда Первой лиги. Между прочим Игорь Столовицкий, наставник "камней", будет противостоять команде из родной Черкащины.