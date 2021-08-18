Кубок Украины. Все трансляции и результаты матчей второго раунда

18 августа состоится 21 из 22 матчей второго раунда Кубка Украины. Отслеживайте результаты всех игр в одном материале прямо здесь.

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17 августа. Никополь. Стадион "Электрометаллург". Начало в 17:00

Скорук - Виктория 4:2

Голы: Цыбульский 4 (пен.), Боженар 45, Жуков 54, Малыш 77 - Аржанов 24 (пен.), Еременко 30

В битве дебютантов Второй лиги победителем вышел представитель Днепропетровской области, который по ходу первого тайма даже проигрывал. Известный нападающий Владимир Аржанов забил дебютный гол после возвращения на профи уровень. До этого он отличался в сентябре 2019-го, забивая за одесский "Черноморец" в Первой лиге.

18 августа. Подмонастырь. Стадион: "Феникс-Арена". Начало в 16:00

Феникс - Прикарпатье

18 августа. Николаевка. Стадион "Виктория". Начало в 16:00

ФК Сумы - Металлург

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18 августа. Марьяновка. Стадион: "Марьяновский". Начало в 16:00

Таврия Симферополь - Днепр

18 августа. Дунаевцы. Стадион: "Колос". Начало в 17:00

Эпицентр - Подолье

18 августа. Ужгород. Стадион "Авангард". Начало в 17:00

ФК Ужгород - Нива (Т)

18 августа. Макаров. Стадион: Центральный им. М.Бруквенко. Начало в 17:00

Чайка - ФК Чернигов

18 августа. Мариуполь. Стадион "Западный". Начало в 17:00

Яруд - Металлист

18 августа. Полтава. Стадион "Локомотив". Начало в 17:00

Олимпия - ФК Волчанск

18 августа. Днепр. Стадион: "Олимпийские резервы". Начало в 17:00

Перемога - Горняк-Спорт

18 августа. Одесса. Стадион "Иван". Начало в 17:00

Реал Фарма - ВПК-Агро

18 августа. Заря. Стадион им. Бориса Тропанца. Начало в 17:00

Балканы - Энергия

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18 августа. Николаев. Центральный городской стадион. Начало в 17:00

МФК Николаев - Кривбасс

18 августа. Никополь. Стадион "Электрометаллург". Начало в 17:00

ФК Никополь - Кристалл

18 августа. Черновцы. Стадион "Буковина". Начало в 17:30

Буковина - Агробизнес

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18 августа. Демидов. Стадион "Диназ Демидов". Начало в 17:30

Диназ - Оболонь

18 августа. Винница. Центральный городской стадион. Начало в 17:30

Нива (В) - Волынь

18 августа. Львів. Стадион "Украина". Начало в 18:00

Карпаты (Л) - Карпаты (Г)

18 августа. Счастливое. "Княжа-Арена". Начало в 18:00

Рубикон - Полесье

18 августа. Киев. Стадион: "Левый Берег". Начало в 18:00

Левый Берег - Олимпик

18 августа. Сумы. Стадион "Юбилейный". Начало в 18:00

Альянс - ФК Краматорск

18 августа. Черкассы. Черкассы-Арена. Начало в 18:00

ЛНЗ - Кремень