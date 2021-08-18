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Голиаф не заметил Давида. Яруд - Металлист 1:3
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Кубок Украины, второй предварительный этап
18.08.2021, 17:00
Город Мариуполь, стадион Западный
Яруд (Мариуполь) - Металлист (Харьков) 1: 3
Голы: Мочевинський (56) - Жо (1, 23), Шамич (74)
Металлист: Денчук, Дос Сантос, Сарапо, Порох, Горбунов, Оливейра, Нехтий, Ралюченко, Стрижак, Поступаленко, Риаскос. Запасные: Бубенцов, Шамич, Демченко, Шопин, Фомин, Мизюк, Танчик, Рязанцев.
Яруд: Гончаренко, Тищенко, Лысенко, Матвеев, Запорощенко, Таранда, Мочевинський (к), Булгаков, Корицкий, Литовченко, Сандрак-Винницкий. Запасные: Кравцов, Саенко, Михайленко, Щербак, Дмитриев, Толстый, Море.
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