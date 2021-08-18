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Голиаф не заметил Давида. Яруд - Металлист 1:3

Кубок Украины
(1 голосов)
Голиаф не заметил Давида. Яруд - Металлист 1:3

Скріншот із трансляції

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Кубок Украины, второй предварительный этап

18.08.2021, 17:00

Город Мариуполь, стадион Западный

Яруд (Мариуполь) - Металлист (Харьков) 1: 3

Голы: Мочевинський (56) - Жо (1, 23), Шамич (74)

Металлист: Денчук, Дос Сантос, Сарапо, Порох, Горбунов, Оливейра, Нехтий, Ралюченко, Стрижак, Поступаленко, Риаскос. Запасные: Бубенцов, Шамич, Демченко, Шопин, Фомин, Мизюк, Танчик, Рязанцев.

Яруд: Гончаренко, Тищенко, Лысенко, Матвеев, Запорощенко, Таранда, Мочевинський (к), Булгаков, Корицкий, Литовченко, Сандрак-Винницкий. Запасные: Кравцов, Саенко, Михайленко, Щербак, Дмитриев, Толстый, Море.

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В статье: Первая лига Вторая лига Кубок Украины Металлист (Харьков) Яруд (Мариуполь)
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Комментарии (2)
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ua_rem (Харків)
18.08.2021 в 20:00
Хотя во втором тайме и после замен - "Металлист" выглядел ХРЕНОВО !!!
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ua_rem (Харків)
18.08.2021 в 19:59
Ну, что ... погнали..... ущерблённые.....??? (Я не про "Яруд" и не про его истинных болельщиков).
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