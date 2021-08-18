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Кривой Рог сенсационно вылетает из Кубка Украины. Николаев - Кривбасс 1:1 (пенальти - 3:1)

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)
Кривой Рог сенсационно вылетает из Кубка Украины. Николаев - Кривбасс 1:1 (пенальти - 3:1)

Скріншот із трансляції

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Кубок Украины, второй предварительный этап

18.08.2021, 17:00

Николаев - Кривбасс (Кривой Рог) 1:1. Пенальти - 3:1

Голы: Сергей Кравченко (75) - Милан Говедарица (51)

Серия пенальти:

Николаев: Росляков (-), Масалов (+), Студенко (-), Кравченко (+), Голубка (+)

Кривбасс: Семенов (-), Хобленко (-), Малиновский (+), Щедрый (-)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Кубок Украины МФК Николаев
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Комментарии (2)
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urik (Кривой Рог)
18.08.2021 в 19:57
Бывает...Надо решать без пенальти !
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Зореслав (Киев)
18.08.2021 в 19:57
Евро кубки при открытии стадиона в пролете!
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