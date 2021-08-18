Кубок Украины
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Кривой Рог сенсационно вылетает из Кубка Украины. Николаев - Кривбасс 1:1 (пенальти - 3:1)
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Кубок Украины, второй предварительный этап
18.08.2021, 17:00
Николаев - Кривбасс (Кривой Рог) 1:1. Пенальти - 3:1
Голы: Сергей Кравченко (75) - Милан Говедарица (51)
Серия пенальти:
Николаев: Росляков (-), Масалов (+), Студенко (-), Кравченко (+), Голубка (+)
Кривбасс: Семенов (-), Хобленко (-), Малиновский (+), Щедрый (-)
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Комментарии (2)
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urik (Кривой Рог)
18.08.2021 в 19:57
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Зореслав (Киев)
18.08.2021 в 19:57
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