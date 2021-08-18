Кубок Украины
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Львов в дерби закрепил за собой первенство. Карпаты Львов - Карпаты Галич 1:0
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Кубок Украины, второй предварительный этап
18.08.2021, 18:00
город Львов, стадион "Украина"
Карпаты (Львов) - Карпаты (Галич) 1:0
Гол: Максим Гуменюк (56)
Удаление: Болденков (90+2) - Львов
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 21:04
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Микко82 (Херсон)
18.08.2021 в 20:18
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