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Львов в дерби закрепил за собой первенство. Карпаты Львов - Карпаты Галич 1:0

Кубок Украины
(1 голосов)
Львов в дерби закрепил за собой первенство. Карпаты Львов - Карпаты Галич 1:0

Скріншот із трансляції

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Кубок Украины, второй предварительный этап

18.08.2021, 18:00

город Львов, стадион "Украина"

Карпаты (Львов) - Карпаты (Галич) 1:0

Гол: Максим Гуменюк (56)

Удаление: Болденков (90+2) - Львов

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В статье: Кубок Украины Карпаты (Галич) Карпаты (Львов)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 21:04
До автора статті: В чому полягає особлива запеклість та принциповість цього, так званого, "дербі"?
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Микко82 (Херсон)
18.08.2021 в 20:18
В дербі Львова виграли Карпати.
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