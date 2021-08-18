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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первыми пропустили, отыгрались и победили. Альянс - Краматорск 2:1

Кубок Украины
(1 голосов)

Несчастный (Поспелов) и счастливый (Ефанов) вратари

Первыми пропустили, отыгрались и победили. Альянс - Краматорск 2:1

Сркнішот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Кубок Украины, второй предварительный этап

18.08.2021, 18:00

город Сумы, стадион "Юбилейный"

Альянс (Липовая Долина) - Краматорск 2:1

Голы: Станислав Шарай (29), Богдан Шмигельский (31) - Егор Гуничев (5)

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В статье: Первая лига ФК Краматорск Альянс (Липовая Долина)
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