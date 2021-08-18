Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первыми пропустили, отыгрались и победили. Альянс - Краматорск 2:1
Несчастный (Поспелов) и счастливый (Ефанов) вратари
Сркнішот із трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче позже
Кубок Украины, второй предварительный этап
18.08.2021, 18:00
город Сумы, стадион "Юбилейный"
Альянс (Липовая Долина) - Краматорск 2:1
Голы: Станислав Шарай (29), Богдан Шмигельский (31) - Егор Гуничев (5)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Где и как смотреть футбол в новом сезоне: все каналы, интернет-платформы и турниры, которые они транслируют
- В ПСЖ недовольны Рамосом
- Петраков вызвал в сборную Украины еще двух новичков и оценил шансы в отборе на ЧМ
- Кривой Рог сенсационно вылетает из Кубка Украины. Николаев - Кривбасс 1:1 (пенальти - 3:1)
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...