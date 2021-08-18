Кубок Украины
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Киевляне забили, но дончан не переиграли. Левый Берег - Олимпик 2:3
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Кубок Украины, второй предварительный этап
18.08.2021, 18:00
город Киев, стадион "Левый Берег"
Левый Берег (Киев) - Олимпик (Донецк) 2:3
Голы: Тарас Пинчук (6, 90+1) - Максим Прядун (15), Иван Билый (30), Гбамбл Би (53)
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