Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины. Карпаты сыграют с Волынью, Металлист едет на Днепропетровщину
Состоялась жеребьевка очередного этапа Кубка Украины
В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша
В жеребьевке приняли участие 22 победители второго предварительного этапа.
Таким образом, жребий выбрал 11 пар.
- Эпицентр - Нива Тернополь
- Буковина – Прикарпаття
- Карпати - Волинь
- ЛНЗ - Олимпик
- Чернигов – Альянс
- Оболонь – Полесье
- Балканы- ВПК-Агро
- Николаев – Волчанск
- Никополь - Таврия
- Скорук - Металлист
- Металлург – Горняк-Спорт
Напомним, что данный раунд будет проводиться из одного поединка. Хозяева традиционно стоят первыми.
Базовый день матчей – 31 августа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Авантюры Де Дзерби рано или поздно подставят Трубина. И, похоже, не один раз. Аудиомнение #109
- Не помог с Ингульцом. Игрок Динамо получил отдых от тренерского штаба
- Экс-игрок Шахтера подпишет контракт с Металлистом - СМИ
- Избиение судьи в Полтаве, Агробизнес и Кривбасс вылетают. Все результаты второго раунда Кубка Украины
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ukatan (Харьковская обл.)
19.08.2021 в 17:52
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
19.08.2021 в 17:54
Ответить
+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.08.2021 в 17:49
Ответить
+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
19.08.2021 в 17:03
Ответить
+3
-1
donkrot (Донецк)
19.08.2021 в 17:14
Ответить
0
-2
Smooth da Hustler (Львів)
19.08.2021 в 18:12
0
0
xo66it (Оболонский Рейх)
19.08.2021 в 16:56
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...