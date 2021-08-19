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Жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины. Карпаты сыграют с Волынью, Металлист едет на Днепропетровщину

Кубок Украины
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(1 голосов)

Состоялась жеребьевка очередного этапа Кубка Украины

Жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины. Карпаты сыграют с Волынью, Металлист едет на Днепропетровщину

Новина українською

В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022.

В жеребьевке приняли участие 22 победители второго предварительного этапа.

Таким образом, жребий выбрал 11 пар.

  • Эпицентр - Нива Тернополь
  • Буковина – Прикарпаття
  • Карпати - Волинь
  • ЛНЗ - Олимпик
  • Чернигов – Альянс
  • Оболонь – Полесье
  • Балканы- ВПК-Агро
  • Николаев – Волчанск
  • Никополь - Таврия
  • Скорук - Металлист
  • Металлург – Горняк-Спорт

Напомним, что данный раунд будет проводиться из одного поединка. Хозяева традиционно стоят первыми.

Базовый день матчей – 31 августа.

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В статье: Кубок Украины
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Комментарии (7)
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ukatan (Харьковская обл.)
19.08.2021 в 17:52
А любопытно, как определяют хозяев поля? Вот пара Николаев - Волчанск. Николаев опять будет играть дома дома, Волчанск соответственно опять на выезде. Это правильно?
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0
0
янковский ян (Запорожье)
19.08.2021 в 17:54
Если команды из разных лиг то меньшая принимает старшую. Если из одной то дома играет та которую вытянут первой. Где то так.
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+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.08.2021 в 17:49
Волинь - Карпати, як у старі добрі часи.
Ответить
+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
19.08.2021 в 17:03
Тупий регламент. Всі до одного клуби зразу на старт, і сліпий жереб. Нікому ніяких привілеїв.
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+3
-1
avatar
donkrot (Донецк)
19.08.2021 в 17:14
Абсолютно согласен! Было бы куда интереснее, и намного больше шансов у маленьких команд пройти подальше
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0
-2
Smooth da Hustler (Львів)
19.08.2021 в 18:12
Идея хороша, но каким образом у маленьких команд стало бы больше шансов?Наоборот, в 1/64 попасть на Шахтер/Динамо итд шансов не добавляет
0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
19.08.2021 в 16:56
Жребий мог бы быть интереснее, если бы снова не разбивка на географические группы
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0
-1


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