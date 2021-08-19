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Тренер Олимпии: Арбитра я не бил. Я его схватил, чтобы он не убежал и ответил на мои вопросы

Кубок Украины
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(2 голосов)

Александр Кулик прокомментировал скандальный эпизод

Тренер Олимпии: Арбитра я не бил. Я его схватил, чтобы он не убежал и ответил на мои вопросы

aafu.org.ua

Новина українською

Тренер "Олимпии" Савинцы Александр Кулик прокомментировал свое агрессивное поведение в отношении судьи кубкового матча с "Волчанском" (0:1).

Напомним, что сразу после финального свистка главный тренер команды выбежал на поле и набросился на арбитра.

— Что вчера произошло, почему вы дали волю эмоциям?

— Во-первых, вы знаете, какую оценку поставил инспектор матча главному арбитру за вчерашний поединок?

— Нет.

— Давайте исходить из этого.

— Арбитр назначил пенальти в ворота "Олимпии", затем не засчитал гол вашей команды и удалил игрока. Эти его действия послужили причиной ваших эмоций после матча?

— Я не спорю, что мои действия были чересчур агрессивными. Нужно держать себя в рамках. Вопрос заключается в том, что такие… Не хочу сейчас лишних слов наговорить, ведь мне предстоит слушание КДК. Любое мое слово сейчас будут рассматривать и могут использовать против меня. Поэтому до КДК мне бы особо не хотелось разбирать этот момент.

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— Что вы скажете КДК в свое оправдание?

— Не знаю, что буду им говорить. Меня эта ситуация немного напрягает, доходит до издевательства. Люди занимаются своей работой: готовят команду, проводят месячные циклы, каждодневные тренировки, сборы и тому подобное. А потом человек одним своим решением все перечеркивает. Приезжает и думает, что он вершитель судеб, занимается не тем, чем надо. У меня есть покадровое видео, на котором четко видно, что пенальти выдумано.

— Какое наказание КДК вы посчитаете справедливым по отношению к вам и какое будете оспаривать?

— Оспаривать вообще никакого наказания не буду, разве что — пожизненную дисквалификацию. Хотя в нашем футболе все может быть… Мне бы хотелось узнать, как будет обстоять дальнейшая судьба этого арбитра. Он должен заниматься своей работой, а не вершить судьбы.

— Что вам сказало руководство клуба после инцидента?

— У нас был пятиминутный разговор. Была просьба от президента клуба, чтобы игроки команды не приняли эту ситуацию близко к сердцу, и она не отразилась на психологии ребят. Президент сказал, чтобы я готовил ребят к следующему матчу и поднял боевой дух.

– Так арбитр весь матч свистел в сторону вашей команды?

– Не скажу, что это было целенаправленное убийство, но ошибки были. Я прекрасно понимаю, когда человек ошибается. Все ошибаются: и тренера, и игроки, и судьи. К этому вопросов нет. Еще раз повторюсь, к 75 минуте я не проронил ни слова в адрес арбитра. Но когда за десять минут, человек просто взял и… Понятно, что у меня произошел взрыв эмоций.

Неприятно, что во всех СМИ пишут, что я побил арбитра. Давайте начистоту. Никто арбитра не бил, ни одного удара я ему не нанес. Я его схватил за часть тела, чтобы он не убежал и ответил на мои вопросы.

— Арбитр вам что-то сказал во время инцидента или после?

— Сейчас я затрудняюсь ответить. После игры я с ним не разговаривал, это точно. Буквально двумя словами перекинулся с инспектором матча. Мне показалось, что инспектор сам был в шоке от такого судейства. Он посмотрел повтор, где назначили пенальти в наши ворота и схватился за голову. Мое мнение — что инспектор был в недоумении от действий арбитра. Но это только мое мнение, инспектор может сказать по-другому.

После пенальти рефери моментально начал отводить игру от их ворот, все эти мелкие фолы, а он отворачивается. Опять же, не мне судить, пусть разбираются соответствующие службы. За последние 15 минут арбитр перевернул игру с ног на голову.

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В статье: Олимпия (Савинцы) Александр Кулик
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Комментарии (5)
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Serg2000 (Миргород)
19.08.2021 в 20:04
Саша,тебе в бокс идти,не тренером быть,пускай Хижняк на место мозги вставит!
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Unselfish (Белая Церковь )
19.08.2021 в 20:02
Как минимум хватал за горло. Это дисква года на три. И 4му номеру дисква на год. Это если по справедливости...
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dabo29
19.08.2021 в 19:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Рівнянин (Рівне)
19.08.2021 в 19:30
Пожиттєво.Якщо кожне хамло буде давати волю емоціям,то футбольне поле перетвориться на ринг.
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+1
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
19.08.2021 в 19:24
"А я дедушку не бил, а я дедушку любил" - чомусь цей мульт згадався
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