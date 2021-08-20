Защитник Левого Берега: Соперники нас опасаются, ведь мы лидируем в группе

Защитник Левого Берега Василий Курко поделился впечатлениями от кубкового матча против Олимпика (2:3), а также рассказал об ожиданиях от противостояния с Мункачем.

- Матч против Олимпика стал, наверное, самым серьезным испытанием для молодой команды Левого Берега?

- Действительно, это был соперник, матч с которым стал для нас испытанием. Олимпик играет в Первой лиге, поэтому могли реально оценить собственные силы на фоне такой команды.

- Показалось, что не хватало в этом матче футбольного фарта, тогда как у Олимпика все получалось. Правда Анатолий Бузник после матча сказал, что не хватило где-то индивидуального мастерства...

- Не хочу жаловаться на невезение. Олимпик воспользовался нашими ошибками в защите, а мы не смогли забить больше чем соперник. Согласен с тем, что к такому результату привели индивидуальные ошибки. Эта игра для нас стала очень полезной и мы обязательно проведем работу над ошибками.

- Что сказали на разборе игры тренеры?

- В пятницу проанализировали матч, отметили как положительные, так и отрицательные моменты в нашей игре. Конечно, в команде все расстроены, ведь хотели как можно дальше пройти в Кубке Украины. Однако, унывать нет времени, ведь впереди нас ждет матч с Мункач.

- Что знаете об этом сопернике? С таким соперником без звезд в составе еще сложнее играть?

- Действительно, в коллективе из Мукачево играют молодые футболисты и эта команда достаточно неплохо начала сезон. Ребята голодные до футбола, хотят проявить себя. Такие соперники очень опасны. На теоретическом занятии разберем сильные и слабые стороны Мункача.

- Есть ощущение, что от игры к игре на Левый Берег все серьезнее настраиваются?

- Конечно, соперники нас опасаются, ведь именно Левый Берег сейчас лидирует в группе. Надеюсь, что своими результатами и игрой заставляем все команды Второй лиги серьезно к нам относиться .