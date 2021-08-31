Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг

Третий предварительный раунд Кубка Украины растянется на два дня: во вторник будут сыграны 9 поединков и еще 2 - в среду ("Скорук" - "Металлист", "Николаев" - "Волчанск"). О счете и ходе каждого из них вы сможете узнать на сайте UA-Футбол.

Большинство матчей будет транслировать ТК Футбол на своем YouTube-канале "Перша ліга" . Поскольку телеканал не позволяет их показывать непосредственно на нашем сайте (а только с переходом на их YouTube), то онлайн-трансляции на UA-Футбол будут только для тех матчей, которые не транслирует ТК Футбол.

На этом этапе турнира есть всего 12 команд из Второй лиги и 10 - с Первой. "Третий предварительный" является последним этапом, в котором еще не участвуют команды из УПЛ.

15:00 Эпицентр (Дунаевцы) - Нива (Тернополь)

Второлиговая команда (группа А) принимает перволиговую. Только что "Ниве" немного испортила настроение еще одна команда из Хмельницкой области - "Агробизнес" (Волочиск), которая в День города Тернополя завоевала ничью 1:1. Подопечные Игоря Климовского потребуют сатисфакции, другое дело что "Нива" - это команда, которая обычно забивает один гол и мучается с отражением атак соперника до конца поединка. "Эпицентр" может перенять опыт "Агробизнеса". Тем более у команды из Дунаевцев, которая будет хозяином, уже есть "скальп" из Первой лиги - подопечные Олега Надуды легко прошли в дерби хмельницкое "Подолье" (3:0).

16:30 Никополь - Таврия (Симферополь)

Оба соперника представляют Вторую лигу (группа Б) и встретятся между собой еще 27 ноября. Команда "казацкой столицы" с Днепропетровщины стартовала неожиданно мощно, одним из факторов является наставник Александр Поклонский. "Никополь" занимает 4 место, симферопольская "Таврия" Сергея Пучкова - на 8-м.

16:30 Буковина (Черновцы) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

С одной стороны это поединок команд соседних областей, где названия фактически дублируют неофициальные имена Черновицкой и Ивано-Франковской. А еще это команды соответствии Второй и Первой лиг. Показательной в матче будет дуэль разных поколений тренеров - 33-летнего Евгения Коваленко из "Буковины" и 49-летнего Олега Рыпана из "Прикарпатья".

16:30 Балканы (Зоря) - ВПК-Агро (Шевченковка)

Команды поменялись местами в лигах: хозяева из Одесской добровольно пошли во Вторую, а гости из Днепропетровщины завоевали место в Первой. Теперь же "Балканы" находятся среди лидеров Группы Б, а "ВПК-Агро" - между аутсайдеров Первой. Матч интересен для сравнения обеих лиг именно на таком примере.

17:00 Чернигов - Альянс (Липовая Долина)

Удивительно! Чернигов является одним из аутсайдеров Второй лиги, но притом в Кубке Украины подопечные Валерия Черного выбили еще и на выезде в серии пенальти середнячка своей лиги - "Чайку" (Петропавловская Борщаговка). На очереди дерби соседних областей. Трудно найти их историю именно в случае Сумщины и Черниговщины, а тем более собственно этих команд. Но от этого еще интереснее.

18:00 Металлург (Запорожье) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

По идее перволиговому "Горняк-Спорту", чтобы добраться в Запорожье на матч, достаточно проплыть 250 км кораблем рекой Днепр. Очень жаль, что карты Google не дают маршрутов речным транспортом и в Украине он до сих пор не стал массовым, по крайней мере на главной реке государства. А как раз она объединяет оба города. Команды еще недавно противостояли друг другу в Первой лиге (7 матчей, 2 победы "Металлурга", 1 ничья и 4 победы "Горняк-Спорта"), сейчас "Металлург" из Запорожья - один из лидеров Второй. А дела команды Игоря Жабченко в Первой лиге совсем плохи, постоянные поражения и огромные проблемы в атакующих действиях, крайне мало забивают.

19:00 Оболонь (Киев) - Полесье (Житомир)

Если подумать о неофициальных названия команд, то у этого матча есть 2 варианта: 1) "пивовары" споят "волков" 2) "волки" выпьют все пиво. А кроме шуток этот матч - одно из самых интересных противостояний именно этого этапа Кубка Украины, потому что обе команды из Первой лиги, оба соперники преследуют лидеров и в принципе идут нога в ногу - 6 и 5 команды. Они только в июне 2021-го, встречались в интересном противостоянии, где было аж три пенальти. Поэтому и этот поединок точно будет интересным или на голы или на интригу - это уже посмотрим.

19:00 ЛНЗ (Черкассы) - Олимпик (Донецк)

Вторая команда из Второй лиги (группа А) принимает 7 команду Первой. Последняя, ​​донецкий "Олимпик", как раз является фаворитом матча. Но с командой опытного Юрия Бакалова точно будет нелегко. В конце Черкасс смогут попробовать себя на уровне Первой лиги, куда они хотят попасть на следующий сезон.

19:00 Карпаты (Львов) - Волынь (Луцк)

Галицко-Волынское дерби. Принципиальный матч и невероятно интересное противостояние между соседними областями и легендарными клубами, которые сегодня находятся в разных статусах: "Карпаты" - крепкий середнячок Второй лиги (6 место), "Волынь" - на 8-м в Первой. Важно, что поединок проходит во Львове. Интересно, сколько приедет фанатов клуба "крестоносцев". Ведь на выезды в Луцк ультрас "зелено-белых львов" ездили немало. Это дерби тянется с 1990 года, насчитывает 31 поединок (18 побед "Карпат", 13 - "Волыни", еще 6 матчей - вничью).