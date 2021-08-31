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МФК Металлург – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
МФК Металург
Встреча очень интересных тренеров Владимира Мыкытина и Игоря Жабченко, пусть и их команды представляют различные по рангу дивизионы чемпионата Украины (Вторую и Первую лиги).
Больше о матче читайте в нашем анонсе поединка и всего этапа Кубка Украины.
Кубок Украины, третий предварительный этап
31.08.2021, 18:00
Город Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Арбитр в поле - Дмитрий Евтухов (Днепр)
МФК Металлург (Запорожье) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Видеотрансляция матча
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