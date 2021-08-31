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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МФК Металлург – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(2 голосов)
МФК Металлург – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

МФК Металург

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча очень интересных тренеров Владимира Мыкытина и Игоря Жабченко, пусть и их команды представляют различные по рангу дивизионы чемпионата Украины (Вторую и Первую лиги).

Больше о матче читайте в нашем анонсе поединка и всего этапа Кубка Украины.

Читайте такжеКубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг

Кубок Украины, третий предварительный этап

31.08.2021, 18:00

Город Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Арбитр в поле - Дмитрий Евтухов (Днепр)

МФК Металлург (Запорожье) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Видеотрансляция матча

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В статье: Первая лига Вторая лига Кубок Украины Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлург (Запорожье)
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