МФК Металлург – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Встреча очень интересных тренеров Владимира Мыкытина и Игоря Жабченко, пусть и их команды представляют различные по рангу дивизионы чемпионата Украины (Вторую и Первую лиги).

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Кубок Украины, третий предварительный этап

31.08.2021, 18:00

Город Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Арбитр в поле - Дмитрий Евтухов (Днепр)

МФК Металлург (Запорожье) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Видеотрансляция матча