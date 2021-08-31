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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)
Карпаты – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

ФК Карпати

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

У этого поединка очень длинное предисловие, история, насчитывающая почти 40 противостояний. Возьмем только одно лицо. Наставник "Карпат" Андрей Тлумак.

В этой профессии пока самое большое достижение у него было как раз с "Волынью", когда возглавлял ее в 2018-2020 годах. Это был прежде всего момент ожесточенной борьбы с родными "Карпатами" (пусть и совсем другими, чем сегодня, с другим инвестором), когда "крестоносцы" с Тлумаком уступили в двухматчевом противостоянии июня 2019 и не попали в УПЛ. Теперь он по другую сторону, вместе с командой Второй лиги, которая имеет один матч, чтобы пройти "Волынь" или вылететь от нее.

Больше о всех матчах Кубка Украины читайте в анонсе:

Читайте такжеКубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг

Кубок Украины, третий предварительный этап

31.08.2021, 19:00

Город Львов, стадион "Украина"

Арбитр в поле - Юрий Иванов (Донецкая область)

Карпаты (Львов) - Волынь (Луцк)

Видеотрансляция матча

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Вторая лига Кубок Украины Галицко-Волынское дерби Карпаты (Львов)
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