Карпаты – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

У этого поединка очень длинное предисловие, история, насчитывающая почти 40 противостояний. Возьмем только одно лицо. Наставник "Карпат" Андрей Тлумак.

В этой профессии пока самое большое достижение у него было как раз с "Волынью", когда возглавлял ее в 2018-2020 годах. Это был прежде всего момент ожесточенной борьбы с родными "Карпатами" (пусть и совсем другими, чем сегодня, с другим инвестором), когда "крестоносцы" с Тлумаком уступили в двухматчевом противостоянии июня 2019 и не попали в УПЛ. Теперь он по другую сторону, вместе с командой Второй лиги, которая имеет один матч, чтобы пройти "Волынь" или вылететь от нее.

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Кубок Украины, третий предварительный этап

31.08.2021, 19:00

Город Львов, стадион "Украина"

Арбитр в поле - Юрий Иванов (Донецкая область)

Карпаты (Львов) - Волынь (Луцк)

Видеотрансляция матча