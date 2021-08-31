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"Крестоносцы" в шальном Галицко-Волынском кубковом дерби выбивают "львов". Карпаты - Волынь 2:3
Три гола, в том числе один шедевр, залетели в дополнительное время
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Кубок Украины, третий предварительный этап
31.08.2021, 19:00
Город Львов, стадион "Украина"
Арбитр в поле - Юрий Иванов (Донецкая область)
Карпаты (Львов) - Волынь (Луцк) 2:3
Голы: Денис Кожанов (90 + 3, пенальти), Денис Галенков (111) - Максим Сасовский (56), Андрей Ляшенко (94) Владислав Кузнечиков (107)
Предупреждения: Денис Кожанов (60) - Максим Сасовский (33), Владислав Приймак (96), Владислав Кузнечиков (118)
Карпаты: Иван Силецкий, Сергей Симинин, Александр Маткобожик, Иван Лобай, Александр Дударенко (Денис Галенков, 74), Владимир Заставный (Илья Повалий, 74), Андрей Ткачук, Владислав Приймак, Денис Кожанов, Амбросий Чачуа, Евгений Будник
Волынь: Арсений Коркодым, Максим Войтиховский, Максим Сасовский, Александр Чернов, Назарий Богомаз, Александр Мартынюк, Артур Рябов, Владислав Мороз (Андрей Ляшенко), Станислав Кристин (Александр Климец, 66), Дмитрий Янчук, Богдан Кобзар (Владислав Кузнечиков, 90+ 2).
Видеотрансляция матча
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