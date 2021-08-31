  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. "Крестоносцы" в шальном Галицко-Волынском кубковом дерби выбивают "львов". Карпаты - Волынь 2:3
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Крестоносцы" в шальном Галицко-Волынском кубковом дерби выбивают "львов". Карпаты - Волынь 2:3

Кубок Украины
(2 голосов)

Три гола, в том числе один шедевр, залетели в дополнительное время

"Крестоносцы" в шальном Галицко-Волынском кубковом дерби выбивают "львов". Карпаты - Волынь 2:3

Скріншот із трансляції

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Кубок Украины, третий предварительный этап

31.08.2021, 19:00

Город Львов, стадион "Украина"

Арбитр в поле - Юрий Иванов (Донецкая область)

Карпаты (Львов) - Волынь (Луцк) 2:3

Голы: Денис Кожанов (90 + 3, пенальти), Денис Галенков (111) - Максим Сасовский (56), Андрей Ляшенко (94) Владислав Кузнечиков (107)

Предупреждения: Денис Кожанов (60) - Максим Сасовский (33), Владислав Приймак (96), Владислав Кузнечиков (118)

Карпаты: Иван Силецкий, Сергей Симинин, Александр Маткобожик, Иван Лобай, Александр Дударенко (Денис Галенков, 74), Владимир Заставный (Илья Повалий, 74), Андрей Ткачук, Владислав Приймак, Денис Кожанов, Амбросий Чачуа, Евгений Будник

Волынь: Арсений Коркодым, Максим Войтиховский, Максим Сасовский, Александр Чернов, Назарий Богомаз, Александр Мартынюк, Артур Рябов, Владислав Мороз (Андрей Ляшенко), Станислав Кристин (Александр Климец, 66), Дмитрий Янчук, Богдан Кобзар (Владислав Кузнечиков, 90+ 2).

Видеотрансляция матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Вторая лига Кубок Украины Галицко-Волынское дерби Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LAZ E183 (Рига)
31.08.2021 в 21:55
Склад "Волині" — це, по суті, "Волинь-2", юнаки по 19-21 рік. Вони ж грали в Другій лізі минулого сезону, як друга команда "Волині". Якщо "Карпати" з багатьма досвідченими футболістами програють вже і їм, то треба добре задуматися...
Ответить
+1
-2
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
31.08.2021 в 22:13
Симинин маткобожик чачуа и кожанов это Волынь-2? Ты где-то головой об комбайн ударился?
Ответить
+1
-3
avatar
andyqd (Сан Хосе)
31.08.2021 в 22:17
ты что больной? Симинин кожанов и ко играли за Карпаты а не за Волынь
+2
0
Ten0N (Leopolis)
31.08.2021 в 22:23
Тебя походу ещё в роддоме головой ударили.
+2
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.08.2021 в 21:48
Карпати - Волинь завжди безкомпромісно і завжди видовище.
Ответить
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
31.08.2021 в 21:40
Похід за кубком закінчено...все логічно
Ответить
+4
-1
LAZ E183 (Рига)
31.08.2021 в 21:58
І головне — вони програли тому складу "Волині", який минулого сезону виступав в Другій лізі під назвою "Волинь-2"...
Ответить
0
0
Хм (Хм)
31.08.2021 в 22:06
Так "Волині-2" вони минулого року 0-4 вдома скрутились... Цього разу вже культурніше
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...