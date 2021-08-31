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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Балканы - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Представители разных дивизионов играют матч кубка

Балканы - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Балканы

UA-Футбол
Новина українською

Кубок Украины, 1/16 финала
"Балканы" 16:30 "ВПК-Агро"

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В статье: Балканы (Заря) ВПК-Агро (Шевченковка)
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