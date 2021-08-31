Кубок Украины
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Балканы - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция
Представители разных дивизионов играют матч кубка
Фото: ФК Балканы
Кубок Украины, 1/16 финала
"Балканы" 16:30 "ВПК-Агро"
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