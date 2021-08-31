Кубок Украины. ВПК-Агро проходит Балканы

В матче 1/16 кубка Украины жребий свел одного из аутсайдеров Первой лиги против третьей команды второй - "ВПК-Агро" и "Балканы". По идее, команды если не одного уровня, то примерно равного, а значит, мы с вами должны были увидеть равную битву, много голов, борьбы и моментов. Да? Как бы не так.

Весь первый тайм был достаточно скучным. Определить ведущего и ведомого было сложно, так как каждая из команд попеременно владела инициативой. Середина тайма прошла под контролем "Балкан", в то время, как гости придавили оппонента уже ближе к перерыву. Но все это условности. По сути, на гол, или даже половину от него, не наиграл никто. Счет 0:0 - идеальное отображение действительности.

Самое интересное событие случилось в самом начале второго тайма - забитый гол. К сожалению, поделиться эмоциями и описать точный удар у нас нет возможности. Почему? Трансляция матча именно в этот момент упала, а потому мы можем только похвалить футболиста "Икс", который забил и вывел вперед "ВПК-Агро". Немного позже, использовав все возможные связи, мы сумели узнать, что открыть счет удалось Будняку.

Помимо невидимого гола, других интересных событий на поле не было. По крайней мере, до начала компенсированного времени. Счет вынуждал "Балканы" действовать активнее и они, стоит отдать должное, несколько раз достаточно неплохо выбегали в атаку, но отсутствие последнего паса/удара уничтожала любые начинания. Гости же пытались спокойно дотерпеть до финального свистка, но без нервов не обошлось. Последняя атака хозяев в матче закончилась прострелом с правого фланга на ногу Приемов - форвард пробил достаточно точно, не оставив и шанса киперу соперника. 1:1. При нулевой, по созданным моментам, игре. Не ищите логику, не нужно.

Что происходило в экстратайме известно ограниченному кругу лиц. Трансляция не работала, а потому мы вынужденны были следить за большинством событий при помощи социальных сетей двух команд. По их информации, гости забили дважды, благодаря чему и сумели вырвать победу и проход в следующий раунд.

Кубок Украины, 1/16 финала

"Балканы" - "ВПК-Агро" 1:3

Гол: Приемов 90+4 - Будняк 47, Кулиш, де Паула Мерседес

"Балканы": Герич, Новиков, Салюк, Ильницкий, Попов, Серденюк, Гаврилюк, Иванченко, Златов, Приблуда, Приемов

"ВПК-Агро": Махновский, Будняк, де Жезус Насименто, де Паула Мерседес, Дудик, Зозуля, Косовский, Кулиш, Литвиненко, Палюх, Е. Шевченко