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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никополь - Таврия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Ещё один матч 1/16 финала Кубка страны

Никополь - Таврия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины

Скріншот із трансляції

Новина українською

Никопольчане в родных стенах принимают клуб из Крыма, который в настоящее время базируется в Херсонской области. Обе команды выступают в одной группе Второй лиги, но гости считаются фаворитом пары. Подтвердят ли его?

Кубок Украины. Третий раунд
31 августа. Никополь. Стадион: "Электрометаллург". Начало в 16:30
"Никополь" - "Таврия Симферополь"

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В статье: ФК Никополь Таврия Симферополь
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