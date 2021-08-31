Никополь - Таврия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины

Никопольчане в родных стенах принимают клуб из Крыма, который в настоящее время базируется в Херсонской области. Обе команды выступают в одной группе Второй лиги, но гости считаются фаворитом пары. Подтвердят ли его?

Кубок Украины. Третий раунд

31 августа. Никополь. Стадион: "Электрометаллург". Начало в 16:30

"Никополь" - "Таврия Симферополь"