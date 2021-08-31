Кубок Украины
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Никополь - Таврия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины
Ещё один матч 1/16 финала Кубка страны
Скріншот із трансляції
Никопольчане в родных стенах принимают клуб из Крыма, который в настоящее время базируется в Херсонской области. Обе команды выступают в одной группе Второй лиги, но гости считаются фаворитом пары. Подтвердят ли его?
Кубок Украины. Третий раунд
31 августа. Никополь. Стадион: "Электрометаллург". Начало в 16:30
"Никополь" - "Таврия Симферополь"
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