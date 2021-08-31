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ЛНЗ - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Черкассы против Донецка

ЛНЗ - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины

ФК Ингулец

Новина українською

Дебютант Второй лиги, ЛНЗ, резво стартовал в новом сезоне, занимая место, которое по итогам сезона даёт право повыситься в Первую лигу. Кстати, как раз там сейчас выступает "Олимпик", принявший летом решение не продолжать выступление в УПЛ.

Кубок Украины. Третий раунд
31 августа. Черкассы. Стадион: "Черкассы-Арена". Начало в 19:00
ЛНЗ (Черкассы) - "Олимпик" (Донецк)

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В статье: Олимпик (Донецк) ЛНЗ (Черкассы)
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