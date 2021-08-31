Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины
Черкассы против Донецка
ФК Ингулец
Дебютант Второй лиги, ЛНЗ, резво стартовал в новом сезоне, занимая место, которое по итогам сезона даёт право повыситься в Первую лигу. Кстати, как раз там сейчас выступает "Олимпик", принявший летом решение не продолжать выступление в УПЛ.
Кубок Украины. Третий раунд
31 августа. Черкассы. Стадион: "Черкассы-Арена". Начало в 19:00
ЛНЗ (Черкассы) - "Олимпик" (Донецк)
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