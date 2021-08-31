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Полесье продолжает лихорадить. Оболонь выбивает команду Калитвинцева

Кубок Украины
Обновлено
(3 голосов)

Хозяева по делу идут дальше

Полесье продолжает лихорадить. Оболонь выбивает команду Калитвинцева

Фото: ФК Полесье

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Среди всех команд Первой лиги наибольшее внимание к себе притягивают "Металлист" и "Кривбасс". Оба клуба имеют свою фан-базу, неплохо закупились летом и сейчас идут в лидерах турнира. Однако не стоит забывать также о "Полесье". Житомирский коллектив подтвердил свои амбиции на трансферном рынке, пригласил Юрия Калитвинцева, зовет на матчи Шевченко и Усика, показывает... Показывает далеко не самые выдающиеся результаты. Крайне вероятно, что с такими вложениями руководство ждет, что "Полесье" будет среди лидеров своего дивизиона, но пока что они идут только пятым, уступая не самым грозным "Краматорску" и "Ниве".

Матчи кубка Юрию Калитвинцеву не особо нужны. В рамках 1/32 финала им выпала "Оболонь", которая неплохо стартовала в УПЛ, однако экс-футболист "Динамо" пустил в бой наполовину резервный состав, в котором, что интересно, нашлось место для Морозко. А интересно это потому, что только сегодня его удалось арендовать у "Колоса". Представители киевской области вышли в боевом составе.

Первый тайм получился относительно равным. Не скучным и равным. Команды старались играть быстро, старались создавать моменты. Свои шансы имели Черний у гостей и Оринчак хозяев. Последний также заработал желтую карточку в очень спорной ситуации. Как показал повтор, во время его падения в штрафной соперника никакой симуляции не было, и арбитр имел все основания указывать на точку. Но нет - "горчичник" за симуляцию.

Второй тайм был чуть менее веселым. Как минимум из-за того, что атаковала одна команда - "Оболонь". Шанс всего матча сначала упустил Черний, не переиграв в ближнем бою Яшкова. Возможно, в случае неудачи, на него бы спустили всех собак, но на 64-й минуте на поле вышел Щебетун. А на 65-й он же счет открыл, забив после подачи углового. Вот что значит тренерская чуйка.

"Полесье" попыталось исправить непростое положение в концовке матча, но "пивовары" выглядели не хуже, играя вторым номером. Все тот же Щебетун мог делать счет 3:0, а себе в резюме записать авторство хет-трика, но в двух убойных моментах лупил выше ворот. Повезло ему, что до этого был точен, ведь его гол так и остался единственным. "Оболонь" была лучше. "Оболонь" идет дальше.

Кубок Украины, 1/32 финала
"Оболонь" - "Полесье" 1:0
Гол: Щебетун 65
"Оболонь": Федоровский, Безуглый, Бородай, Прокопенко, Мате, Покотилюк, Савченко (Матяж 75), Суханов (Мединский 75), Лобов, Мурза, Черний (Щебетун 64)
"Полесье": Яшков, Акубардия (Шаповал 66), Швец, Терехов, Власюк, Чайковский (Огиря 46), Морозко (Козак 68), Гитченко (Нестеров 46), Андрущенко (Янаков 72), Глагола, Оринчак

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В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
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Комментарии (4)
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ruobosru (воркута)
31.08.2021 в 21:05
Юра а ты уверен вообще что ты тренер?
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+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 20:57
Как не прискорбно, изнасилованные играли лучше, чем "Полесье"....
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0
-4
Djon (Киев)
31.08.2021 в 21:19
Вот хто насправді згвалтований, при чьому у всі "технологічні отвори", так це ти, простатит какашин.
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+2
0
avatar
andyqd (Сан Хосе)
31.08.2021 в 22:10
как не прискорбно, в Харькове столько долб..бов
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+1
0


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