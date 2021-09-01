Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анонс Кубка Украины: Металлист против Томакивкы и бой команд Второй лиги
Команды УПЛ будут играть на следующем этапе
УАФ
Сегодня состоятся два последних поединка третьего предварительного этапа Кубка Украины (участие в нем принимают команды Первой и Второй лиг).
Накануне во вторник, 31 августа, состоялось 9 других поединков. Далее продолжают борьбу представители
Второй лиги:
- Эпицентр (Дунаевцы)
- ЛНЗ (Черкассы)
- Таврия (Симферополь)
Первой лиги:
- Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- ВПК-Агро (Шевченковка)
- Альянс (Липовая Долина)
- Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
- Оболонь (Киев)
- Волынь (Луцк)
В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022). Базовый день проведения матчей - 22 сентября. В 1/8 финала к 11-ти победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся 5 представителей Украины в еврокубках-2021/2022 - «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла» . Базовый день проведения матчей - 27 октября. Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланировано на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея будет определен 11 мая 2022.
Сегодня в двух поединках сыграют 3 команды из второй лиги и 1 - с Первой. Поэтому представительство "второлиговых" так или иначе возрастет.
16:30 Скорук (Томаковка) - Металлист (Харьков)
Знаете, а кем бы ни был соперник, если против него харьковский "Металлист" (экс-Металл) - это уже центральный матч. Так и в этом случае. У скромного "Скорука" из легендарного села Томаковка есть, очевидно, такие же древние и тоже казацкие корни, как и у города казака (сотника или хуторянина) Харка.
Обоих тренеров команд зовут Александрами. Степанов и Кучер почти сверстники, в прошлом были футболистами. Но маловероятно, что они пересекались где-то на поле. Степанов после "Буковины" много играл в России, немного в Финляндии и в конце вернулся в родную Черновицкую область. Сегодня он и наставник, и директор клуба.
17:00 МФК Николаев - Волчанск (Покотиловка)
Бой группы Б со Второй лиги. "Николаев" - лидер турнира, а команда Андрея Березовчука из-под Харькова - на 7-м месте. Фаворитом, конечно, являются хозяева поля, которые еще не знали поражений в чемпионате. Во второй лиге эти команды встретятся между собой 6 октября.
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