Анонс Кубка Украины: Металлист против Томакивкы и бой команд Второй лиги

Сегодня состоятся два последних поединка третьего предварительного этапа Кубка Украины (участие в нем принимают команды Первой и Второй лиг).

Накануне во вторник, 31 августа, состоялось 9 других поединков. Далее продолжают борьбу представители

Второй лиги:

Эпицентр (Дунаевцы)

ЛНЗ (Черкассы)

Таврия (Симферополь)

Первой лиги:

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

ВПК-Агро (Шевченковка)

Альянс (Липовая Долина)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Оболонь (Киев)

Волынь (Луцк)

В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022). Базовый день проведения матчей - 22 сентября. В 1/8 финала к 11-ти победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся 5 представителей Украины в еврокубках-2021/2022 - «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла» . Базовый день проведения матчей - 27 октября. Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланировано на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея будет определен 11 мая 2022.

Сегодня в двух поединках сыграют 3 команды из второй лиги и 1 - с Первой. Поэтому представительство "второлиговых" так или иначе возрастет.

16:30 Скорук (Томаковка) - Металлист (Харьков)

Знаете, а кем бы ни был соперник, если против него харьковский "Металлист" (экс-Металл) - это уже центральный матч. Так и в этом случае. У скромного "Скорука" из легендарного села Томаковка есть, очевидно, такие же древние и тоже казацкие корни, как и у города казака (сотника или хуторянина) Харка.

Обоих тренеров команд зовут Александрами. Степанов и Кучер почти сверстники, в прошлом были футболистами. Но маловероятно, что они пересекались где-то на поле. Степанов после "Буковины" много играл в России, немного в Финляндии и в конце вернулся в родную Черновицкую область. Сегодня он и наставник, и директор клуба.

17:00 МФК Николаев - Волчанск (Покотиловка)

Бой группы Б со Второй лиги. "Николаев" - лидер турнира, а команда Андрея Березовчука из-под Харькова - на 7-м месте. Фаворитом, конечно, являются хозяева поля, которые еще не знали поражений в чемпионате. Во второй лиге эти команды встретятся между собой 6 октября.