Тлумак - о вылете Карпат из Кубка Украины: Глупые ошибки привели к поражению

Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал поражение от "Волыни" (2:3) в Кубке Украины.

"Вылетели из Кубка Украины. По самоотдаче конечно спасибо футболистам. За то, что они до конца сражались. Я им сказал, что футбол - это не только самоотдача, это мастерство, точность передач, забитые голы. Хотя радует, что два гола забили, потому что за последние два тура не могли отличиться. Хорошо, что забили.

Будника заменили потому, что он не вошел в игру. Не выполнял тех обязательств, которые мы ему ставили перед игрой. Поэтому его заменили. Почему много ошибок? Когда команда большую часть времени проводит в атаке и те контратаки ... Поэтому, наверное, где-то концентрация. Возможно нам уже нужен был и перерыв, потому что видимо мы не выдерживаем тот ритм - игра за игрой. Скажем так, нам нужна была пауза. Сейчас полностью сконцентрируемся на Чемпионате и двигаемся вперед. Хотя мы не исключали Кубок, играли основным составом, хотели победить и играли до конца.

Принципиальное противостояние было только в том плане, что мы хотели пройти дальше в Кубке. Чисто только в этом. Наши болельщики хотели выиграть, я подчеркивал это команде. Они это знали, им писали в Инстаграме, что ждут Кубок. Все были готовы, настроены, но, как видите не получилось. Глупые ошибки привели к поражению. Я не хочу конкретизировать по игрокам, мы будем разбираться в своем кругу. Ошиблись все, от меня до последнего игрока, который вышел на замену.

Болельщики нас поддерживают, вы сами видели. Больше всего обидно - то, что мы пока не поддерживаем их. Однако надеюсь, что победы пойдут и мы все исправим. Пока остается обещать", - сказал Тлумак.