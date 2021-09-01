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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МФК Николаев – Волчанск: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(2 голосов)
МФК Николаев – Волчанск: смотреть онлайн, видеотрансляция

Скріншот із трансляції

Новина українською

Обе команды представляют Вторую лигу, а именно ее группу Б. Это противостояние будет для них первое в этом сезоне. В чемпионате они сыграют уже в октябре.

Больше о двух последних поединка этого этапа Кубка Украины читайте в нашем анонсе

Читайте такжеАнонс Кубка Украины: Металлист против Томакивкы и бой команд Второй лиги

Третий предварительный этап Кубка Украины

01.09.2021, 17:00

Город Николаев, Центральный городской стадион

Арбитр в поле - Егор Кевлич (Кропивницкий)

МФК Николаев - Волчанск (Покотиловка)

Видеотрансляция матча

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В статье: Вторая лига Кубок Украины МФК Николаев ФК Волчанск
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