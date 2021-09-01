МФК Николаев – Волчанск: смотреть онлайн, видеотрансляция

Обе команды представляют Вторую лигу, а именно ее группу Б. Это противостояние будет для них первое в этом сезоне. В чемпионате они сыграют уже в октябре.

Больше о двух последних поединка этого этапа Кубка Украины читайте в нашем анонсе

Читайте также Анонс Кубка Украины: Металлист против Томакивкы и бой команд Второй лиги

Третий предварительный этап Кубка Украины

01.09.2021, 17:00

Город Николаев, Центральный городской стадион

Арбитр в поле - Егор Кевлич (Кропивницкий)

МФК Николаев - Волчанск (Покотиловка)

Видеотрансляция матча