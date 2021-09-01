Кубок Украины
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МФК Николаев – Волчанск: смотреть онлайн, видеотрансляция
Скріншот із трансляції
Обе команды представляют Вторую лигу, а именно ее группу Б. Это противостояние будет для них первое в этом сезоне. В чемпионате они сыграют уже в октябре.
Больше о двух последних поединка этого этапа Кубка Украины читайте в нашем анонсе
Третий предварительный этап Кубка Украины
01.09.2021, 17:00
Город Николаев, Центральный городской стадион
Арбитр в поле - Егор Кевлич (Кропивницкий)
МФК Николаев - Волчанск (Покотиловка)
Видеотрансляция матча
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