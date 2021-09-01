Обошлось без пенальти. Металлист в Кубке Украины разгромил Скорук

В среду, 1 сентября, состоялись еще несколько матчей 3-го предварительного этапа Кубка Украины , в одном из которых второлиговский «Скорук» принимал «Металлист».

Особой борьбы в матче не получилось – харьковчане забили быстрый гол уже на 14-й минуте (отличился Пейшото), после чего играли по счету.

После перерыва харьковчане забили еще дважды (Подлепенец и Демченко) и спокойно довели матч до уверенной победы. 3:0, Металлист проходит в следующий раунд.

Скорук – Металлист 0:3

Голы: Пейшото (14), Подлепенец (50), Демченко (90+2)

«Скорук» (Никопольский район): Осадчук, Щербина, Клименко (Бацман, 71), Малыш (Приземлин, 71), Лаптев, Волков, Гевлич, Разуваев (Беженар, 59), Красов (Цибульский, 51), Перебора, Жуков (Мишуренко, 71).

«Металлист» (Харьков): Каневцев, Шамич, Мизюк, Порох, Шопин, Ралюченко, Банада (Демченко, 57), Поступаленко (Танковский, 66), Подлепенец, Белый (Танчик, 66), Риаскос.