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Обошлось без пенальти. Металлист в Кубке Украины разгромил Скорук
Без особых проблем для харьковчан
metalist.ua
В среду, 1 сентября, состоялись еще несколько матчей 3-го предварительного этапа
Особой борьбы в матче не получилось – харьковчане забили быстрый гол уже на 14-й минуте (отличился Пейшото), после чего играли по счету.
После перерыва харьковчане забили еще дважды (Подлепенец и Демченко) и спокойно довели матч до уверенной победы. 3:0, Металлист проходит в следующий раунд.
Скорук – Металлист 0:3
Голы: Пейшото (14), Подлепенец (50), Демченко (90+2)
«Скорук» (Никопольский район): Осадчук, Щербина, Клименко (Бацман, 71), Малыш (Приземлин, 71), Лаптев, Волков, Гевлич, Разуваев (Беженар, 59), Красов (Цибульский, 51), Перебора, Жуков (Мишуренко, 71).
«Металлист» (Харьков): Каневцев, Шамич, Мизюк, Порох, Шопин, Ралюченко, Банада (Демченко, 57), Поступаленко (Танковский, 66), Подлепенец, Белый (Танчик, 66), Риаскос.
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