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Обошлось без пенальти. Металлист в Кубке Украины разгромил Скорук

Кубок Украины
(2 голосов)

Без особых проблем для харьковчан

Обошлось без пенальти. Металлист в Кубке Украины разгромил Скорук

metalist.ua

Новина українською

В среду, 1 сентября, состоялись еще несколько матчей 3-го предварительного этапа Кубка Украины, в одном из которых второлиговский «Скорук» принимал «Металлист».

Особой борьбы в матче не получилось – харьковчане забили быстрый гол уже на 14-й минуте (отличился Пейшото), после чего играли по счету.

После перерыва харьковчане забили еще дважды (Подлепенец и Демченко) и спокойно довели матч до уверенной победы. 3:0, Металлист проходит в следующий раунд.

Скорук – Металлист 0:3

Голы: Пейшото (14), Подлепенец (50), Демченко (90+2)

«Скорук» (Никопольский район): Осадчук, Щербина, Клименко (Бацман, 71), Малыш (Приземлин, 71), Лаптев, Волков, Гевлич, Разуваев (Беженар, 59), Красов (Цибульский, 51), Перебора, Жуков (Мишуренко, 71).

«Металлист» (Харьков): Каневцев, Шамич, Мизюк, Порох, Шопин, Ралюченко, Банада (Демченко, 57), Поступаленко (Танковский, 66), Подлепенец, Белый (Танчик, 66), Риаскос.

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В статье: Скорук (Томаковка) Металлист (Харьков)
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Комментарии (7)
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17 TDK (МЕСТНЫЙ)
01.09.2021 в 19:11
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0
0
17 TDK (МЕСТНЫЙ)
01.09.2021 в 19:09
Автор статейки полный идиот!!!
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+2
0
Buran60 (Харьков)
01.09.2021 в 19:08
Не фолят в штрафной и нет пенальти что здесь не понятно.
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+2
0
magnum power (БОМЖ)
01.09.2021 в 18:55
не надоело писать про пенальти?
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+3
0
vladislav (Харьков)
01.09.2021 в 18:50
Совершенно разные по классу команды. Металлист выглядел на три головы выше.
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+1
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 18:40
Ну ещё бы тут пенальти ставить было бы смешно
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0
-4
ukatan (Харьковская обл.)
01.09.2021 в 18:48
Вы бы там в Никополе полянку привели бы в нормальное состояние. Воду отключили что-ли, полить нечем? На первенство области играют на полях лучшего качества. Профессионалам играть на таком поле - вот это действительно смешно.
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+5
0


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